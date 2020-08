Yone disabilitato per i playoff LEC Summer Split

Yone, il nuovo campione della League , sarà disabilitato per tutti i playoff della LEC 2020, ha annunciato oggi il commissario della LEC, Maximillian Peter Schmidt . Le ragioni di questa decisione si basano esclusivamente sulle regole e sui regolamenti della LEC, secondo Schmidt .

La regola 7.4.3 nel regolamento ufficiale della LEC afferma che “i campioni che non sono stati disponibili sui server live per più di una settimana saranno automaticamente limitati”. Anche se questo non si applica strettamente a Yone, la regola continua dicendo che anche i campioni “rilasciati sulla patch utilizzata durante i playoff” saranno limitati, anche se quella patch viene utilizzata anche durante la stagione regolare.

Nonostante questo, Lillia, che è stata rilasciata solo due settimane prima di Yone, sarà disponibile nei playoff. Ciò è dovuto al lasso di tempo e alle date limite per ciascuno dei campioni. Lillia è stata rilasciata il 22 luglio con la patch 10.15 , mentre Yone è uscito il 6 agosto con la patch 10.16 .

#LEC Playoffs Update:

We are playing Playoffs on Patch 10.16a, but have included the 10.16b bug fix to Lux which addresses the issue around the triple shield of her Prismatic Barrier.

And ICYMI: Yone will be disabled for the entirety of the Playoffs. Lillia is available.

— Maximilian Peter Schmidt (@RiotMAXtheX) August 20, 2020