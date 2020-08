The Crown: annunciata la data della quarta stagione

Netflix ha annunciato oggi la data di uscita della tanto attesa quarta stagione di The Crown. La serie sarà disponibile dal 15 novembre in tutti i paesi in cui il servizio è attivo. È stato inoltre rilasciato un teaser trailer con le prime immagini, in cui possiamo scorgere da lontano le due donne che faranno da protagoniste in questa stagione, Margaret Thatcher interpretata da Gillian Anderson, e Diana Spencer, futura Principessa Diana, interpretata da Emma Corrin. E mentre arrivano sempre più notizie riguardo le ultime due stagioni, tra cui spicca il nuovo membro del cast Elizabeth Debicky nei panni di una Lady Diana più matura, non vediamo l’ora di poterci immergere nuovamente all’interno della Corte più amata al mondo con la quarta stagione di The Crown.

“Mentre gli anni ‘70 stanno volgendo al termine, la regina Elisabetta (Olivia Colman) e la sua famiglia sono occupati a salvaguardare la linea di successione, assicurandosi di trovare la sposa più adatta per il principe Carlo (Josh O’Connor), che a 30 anni è ancora celibe. La nazione inizia a risentire dell’impatto delle politiche di divisione introdotte da Margaret Thatcher (Gillian Anderson), la prima donna inglese investita della carica di primo ministro. Tra lei e la regina sorgono tensioni che peggioreranno quando la Thatcher guiderà il Paese nella guerra delle Falkland, generando conflitti all’interno del Commonwealth. Mentre la storia d’amore tra Carlo e una giovane Lady Diana Spencer (Emma Corrin) regala una favola estremamente necessaria all’unione del popolo britannico, a porte chiuse, la famiglia reale è sempre più divisa.”