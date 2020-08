gamescom 2020: nuovi dettagli sull’Opening Night Live

L’Opening Night Live della gamescom 2020 sta iniziando ad avere una forma, grazie alla ultime informazioni divulgate da Geoff Keighley, che condurrà la serata d’apertura della fiera di Colonia, che come sappiamo quest’anno si terrà in formato digitale a causa della pandemia scaturita dal Coronavirus, che quest’anno ha costretto molte fiere a passare dal formato “fisico” a quello digitale.

L’evento si terrà giovedì 27 agosto dalle 19:30 italiane e avrà duna durata di circa 2 ore. I titoli presente saranno oltre 20, con alcuni di questi che verranno svelati a partire dalla giornata di domani, sabato 22 agosto. Ci saranno molto World Premiere e tanti giochi che verranno mostrati in trailer o in video-gameplay, tra cui molti titoli next-gen.

Tra le aziende che hanno confermato la loro presenza alla gamescom 2020 Opening Night Live troviamo: Bethesda, Ubisoft, Bandai Namco, Microsoft, Activision, Koch Media e SEGA. Queste società mostreranno almeno un titolo nel corso della serata, mentre altre sicuramente saranno presenti all’evento ma non l’hanno ancora comunicato. Non mancheranno dirette post-show e aggiornamenti su tutte le attività digitali che si terranno nel corso della manifestazione tedesca. Noi di GamesVillage ovviamente seguiremo la serata, riportandovi tutte le notizie in arrivo dalla kermesse di Colonia,che come ben sappiamo aprirà i battenti il 27 agosto per poi concludersi il 30 agosto.

Tomorrow we'll start to reveal more about some of the games set for Opening Night Live next Thursday! What would you like to see in the show? pic.twitter.com/z0STPb9ynq — Geoff Keighley (@geoffkeighley) August 21, 2020