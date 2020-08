Seraphine: il nuovo campione presentato da Riot via Twitter

Da alcune settimane, un account Twitter di nome Seraphine ha pubblicato la sua musica, le foto del suo gatto e i suoi pensieri e sentimenti generali; tutta l’attività di Twitter abbastanza normale. L’unica differenza è che Seraphine non è in realtà una persona reale, ma il nuovo campione in arrivo a League of Legends . Anche se questo non è stato ufficialmente confermato o commentato da Riot, tutti i segnali indicano che l’account è una strategia di marketing geniale per generare clamore per l’annuncio del nuovo campione.

Supponendo che tutto questo sia davvero opera di Riot, chi potrebbe essere Seraphine nella tradizione e perché ha i suoi account sui social media?

SERAPHINE: PROVE SCHIACCIANTI

Allora perché la gente crede che Seraphine sia il nuovo personaggio della Lega? Riot non si è ancora pronunciata sulla questione, ma le coincidenze sono troppo numerose per essere ignorate.

Vi è una piccola fuga di notizie sul possibile nuovo campione della Lega, quindi non si sa molto se non il suo nome. Anche se dai social possiamo forse capire che tipologia di campione sarà e che tipo di abilità abbia.

Sappiamo dunque che è una maga sensazionale e che è un’appassionata di musica.

Seraphine, o chiunque sia dietro l’account, usa Twitter proprio come tutti gli altri. Retweet tra arte, musica ed opinioni che condivide, promuovendo anche la propria musica.Partendo dal presupposto che non è una persona reale, si comporta proprio come se lo fosse. Una trovata a dir poco geniale.

L’account è stato creato nel giugno 2020 e il suo primo Tweet è stato il 26 giugno. Sappiamo che non è solo un account di fan in risposta alla perdita, ma una vera trovata “pubblicitaria”.

Tuttavia, le somiglianze continuano ad accumularsi. La biografia di Seraphine recita “aspirante cantautrice + produttore”, con un link al suo SoundCloud, e molti dei suoi post fanno riferimento alla sua musica o ad altri artisti che le piacciono. Finora il suo SoundCloud ha solo una canzone, una cover di Childhood Dreams di ARY, ma la sua identità di musicista si allinea perfettamente come “mago musicale”, un poco come Sona (forse). Il suo tweet appuntato è uno snippet di un ritmo su cui sta lavorando, con opere d’arte che includono CD decorati con pianeti, montagne e onde (questo è importante in seguito).

Un po ‘di lavoro investigativo rivela che la canzone Childhood Dreams è in realtà concessa in licenza a Universal Music Pictures Group, che di recente ha collaborato con Riot per creare musica per i Mondiali 2020. Come abbiamo visto in precedenza, 14 famosi artisti UMPG si sono incontrati a Shanghai a luglio per creare sei canzoni uniche per il prossimo campionato del mondo. Tra loro c’erano star tra cui Matzka, Gong, Chiyo Monna e altri.

Sebbene questi artisti non siano particolarmente conosciuti in Occidente, sono tutti dei colossi in Cina, dove quest’anno si terranno i Mondiali. Si può pensare quindi che la prima canzone di Seraphine è una licenza di UMPG.

I suggerimenti diventano ancora più evidenti man mano che scavi più a fondo. Sullo sfondo di una delle sue foto c’è un peluche Tibbers identico a quello acquistabile nel negozio di Riot e, in risposta a una domanda su League of Legends, ha risposto solo con “sì, mi piace la lega! 🙂 “.

Se avete notato, tutti i suoi selfie sono molto accurati ed è lo stesso stile usato per la band creata da Riot, K/DA. Date le troppe similitudini di stili, associazioni con la Lega ed anche il fatto di inserire questo personaggio in contesti reali, come fatto per True Damage dove è stato creato un account Instagram, si può supporre che dietro a tutto questo lavoro non ci sia solo una persona. Ha più senso pensare al team artistico di Riot.

Con tutti i suggerimenti che vengono lasciati cadere, è quasi certo che Seraphine sia l’ultima creazione di Riot e la comunità sembra essere d’accordo. WORLDS SONG SPECULATION Ora che sempre più persone hanno sentito parlare di Seraphine, l’hype sta iniziando a crescere rapidamente. È passata da poche migliaia a 40.000 follower durante la notte, e sicuramente ne arriveranno altri. Tuttavia, rimanendo nel personaggio, l’account ha ringraziato tutti per il loro supporto.

Le persone hanno già iniziato a creare fan art e sicuramente ci saranno più attività dall'account nelle prossime settimane o addirittura giorni. In primo luogo, però, se Seraphine è davvero un nuovo campione, allora è chiaro che la versione che vediamo su Twitter non è la versione base che vedremo nel gioco; questo personaggio online vive nel nostro mondo, non in quello di League of Legends. La spiegazione ovvia è che la versione che vediamo di Seraphine su Twitter sarà la sua skin di rilascio, simile a come la skin di rilascio di Senna era da True Damage. Dopo l'incredibile accoglienza di K / DA, che ora ha oltre 362 milioni di hit, Riot proverà sicuramente a replicare quel successo quest'anno. Dato che sappiamo già che True Damage e K / DA esistono nello stesso canone, non è strano pensare che i Seraphine possano essere introdotti come parte di una nuova band, o anche come artista solista. Questa teoria è ulteriormente supportata da uno dei tweet di Seraphine, che dice "Ciao!" sia in inglese che in mandarino. Anche il suo gatto si chiama Bao e molti dei commenti sui suoi tweet sono in mandarino. Sembra che il campione venga commercializzato pesantemente sia verso il pubblico cinese che verso il pubblico occidentale prima dei Mondiali di Shanghai, il che ha senso con la vasta base di fan cinesi che LoL ha accumulato. È anche possibile che vedremo una band cinese composta da quelle star dell'Universal Music Group, con una di loro che canta come Seraphine. Per ora, possiamo solo aspettare ulteriori informazioni, ma Seraphine sicuramente ne svelerà altre in tempo. IMPLICAZIONI DELLA TRADIZIONE Dopo l'uscita di Yone, ci sono grandi aspettative per l'impatto di ogni nuovo campione sulla tradizione. Runeterra è un mondo ricco e in continua evoluzione e negli ultimi anni Riot ha compiuto sforzi enormi per riconciliare ed espandere il mondo negli anni a venire. La domanda è allora: dove si inserisce Seraphine in tutto questo? Il suo "posto" lo si può dedurre solo dall'account Twetter e sopratutto dal suo nome. Vi sono due emoticon, la stella e 'onda marina ed i suoi tweet si riferiscono a questi due aspetti. Riot ha persino messo una stella sotto l'occhio sinistro per renderlo ancora più prominente. Le pagine del suo diario potrebbero essere significative in quanto esprime il fascino del mare ed il suo desiderio di ritornarvi. Questo suggerisce che Seraphine sia un campione come Nami o Fizz anche se la versione che vediamo è completamente umana rispetto ai due campioni citati.

A Runeterra abbiamo già una tribù di sirene, i Marai. In effetti, Nami è un membro dei Marai ed è possibile che anche Seraphine faccia parte della stessa razza Vastayan. In alternativa, la versione base Seraphine avrebbe potuto incontrare o stringere amicizia con un membro dei Marai. È anche interessante che il territorio Marai si trovi direttamente a sud del Monte Targon, il che avrebbe senso con tutte le immagini celesti che vediamo sull’account Twitter di Seraphine.

Il cielo intorno al Monte Targon è presumibilmente pieno di corpi celesti: il sole e la luna, ma anche costellazioni, pianeti, comete ardenti e disposizioni di stelle di buon auspicio. Questi sono tutti evidenti sugli account dei social media di Seraphine, e le sue pagine del diario sembrano essere dei riferimenti diretti al Monte Targon. La seconda pagina presenta un collage di una montagna e di un mare, e Seraphine in cima alla montagna come un pinguino incapace di volare.

Scrive anche di un personaggio chiamato “Scratch”, che presumiamo sia l’uccello che prende il volo sul Monte Targon. Anche se tutto ciò potrebbe sembrare molto criptico, è possibile che sia Seraphine che “Scratch” abbiano attraversato il Monte Targon fino alla vetta, ma solo Scratch è stato in grado di superare il test finale e salire a Targon Prime come un uccello. Seraphine però, incapace di volare, viene lasciata sola sul Monte Targon, sempre troppo spaventata per andarsene.

Seraphine inoltre ha un aspetto quasi Disneyano, ed ha una somiglianza incredibile con Zoe.