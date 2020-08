Oppo F17: Rivelato il nuovo design

Ieri Oppo ha annunciato che presto porterà l’F17 Pro in India. L’azienda lo sta promuovendo come il “telefono più elegante del 2020” poiché è sottile solo 7,64 mm e pesa solamente 164 grammi. Oppo non ha ancora rivelato l’intera scheda tecnica dell’F17 Pro, ma oggi ha condiviso una breve clip, che non solo conferma l’esistenza del dispositivo, ma rivela anche il design di questa nuova linea di smartphone.

Come possiamo facilmente notare dal video pubblicato da Oppo, il dispositivo presenta, sulla parte posteriore, quattro telecamere disposte in una formazione a forma di quadrato, con un flash a LED sul lato destro. Si può anche notare il jack per cuffienella parte inferiore sul lato sinistro della porta USB. Nonostante tutto, sembrerebbe non esserci alcun lettore di impronte digitali sul retro del telefono o sul tasto di accensione situato sul telaio destro, il che significa che è probabilmente posizionato sotto il display come per l’Oppo F15.

Le specifiche di Oppo F17 e F17 Pro sono ancora un mistero in questo momento, ma siamo confindenti nel fatto che la compagnia deciderà presto di rilasciare maggiori informazioni riguardo questi due, promettenti dispositivi. Come sempre, saremo ovviamente qui, pronti a farmi sapere qualsiasi notizia o novità che ci capiti tra le mani.