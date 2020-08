Sayonara Wild Hearts: annunciata la versione fisica

L’action game musicale Sayonara Wild Hearts arriverà anche in edizione fisica. Il titolo, sviluppato da Simogo e disponibile in digitale su PC, Mac, iOS, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, arriverà in versione retail dal 29 settembre per PlayStation 4 e Nintendo Switch. Ad annunciarlo il publisher Annapurna Interactive e iam8bit, in un comunicato che potete leggere qui sotto. In fondo alla notizia potete invece vedere le due copertine.

Il 29 settembre iam8bit e Annapurna Interactive rilasceranno l’edizione fisica di Sayonara Wild Hearts per Nintendo Switch e PS4. I fan del vincitore del “BAFTA Games Award for Artistic Achievement” possono pre‐ordinare l’edizione fisica, che include una delle sei esclusive decalcomanie con il logo dei personaggi.

Su SAYONARA WILD HEARTS:

Sviluppato dallo studio svedese Simogo, Sayonara Wild Hearts è un gioco arcade da sogno su motociclette, skateboard, battaglie di danza, laser, spade e cuori infranti a 200 miglia all’ora. Viaggia attraverso una colonna sonora pop scritta su misura, insegui le partiture e cerca di trovare l’armonia dell’universo, nascosta nei cuori della Piccola Morte e dei suoi alleati, che si sono incrociati con le stelle: Dancing Devils, Howling Moons, Stereo Lovers e Hermit 64. Il gioco è uscito originariamente in digitale nel settembre 2019 su Apple Arcade, Nintendo Switch e PlayStation 4, seguito da STEAM/PC nel dicembre 2019 e nel febbraio 2020 per Xbox One. Dal suo lancio, il gioco ha ottenuto vari riconoscimenti, tra cui il BAFTA Games Award for Artistic Achievement e l’Apple

Design Award. In precedenza disponibile solo in edizione limitata in Nord America, iam8bit e Annapurna Interactive hanno collaborato con Skybound Games per la distribuzione internazionale, consentendo ai fan di altre regioni di possedere una copia fisica di questo pluripremiato gioco.