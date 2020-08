Animali Fantastci 3: si riprende a girare in autunno

Animali Fantastici 3 dovrebbe riprendere le riprese a settembre. Secondo un nuovo rapporto, la Warner Bros. spera di riprendere la produzione di Animali fantastici 3 nel Regno Unito il mese prossimo. Le riprese erano state posticipate all’inizio dell’anno poiché la situazione in tutto il mondo ha iniziato a peggiorare. Diverse produzioni sono riuscite a ricominciare all’estero, tra cui Jurassic World 3, che ha la particolarità di essere il primo grande blockbuster a riprendere le riprese dopo la chiusura. Una vasta serie di linee guida, che si dice siano delineate in un documento di 107 pagine, sta guidando il sequel della Universal Pictures. La Warner Bros.ha messo a punto i suoi protocolli di sicurezza grazie anche alle riprese di The Matrix 4, e lo studio sta anche preparandosi a filmare The Batman a settembre nel Regno Unito.

I dettagli della trama devono ancora essere rivelati per il terzo capitolo della serie Animali Fantastici, tuttavia, l’azione si dirigerà a Rio de Janeiro, in Brasile. Come le prime due voci, il film sarà incentrato sulla storia di Newt Scamander, interpretato da Eddie Redmayne. Altri membri del cast che tornano in questo capitolo includono Jude Law nei panni di Silente e Johnny Depp nel ruolo di Gellert Grindelwald, Ezra Miller come Credence, Alison Sudol come Queenie Goldstein, Dan Fogler come Jacob Kowalski e Katherine Waterston come Tina Goldstein. L’autrice di Harry Potter J.K. Rowling sta scrivendo la sceneggiatura insieme a Steve Kloves.

David Yates, che da tempo fa parte del Wizard World dietro la telecamera, torna per dirigere il sequel. Animali Fantastici e Dove Trovarli ha avuto un discreto successo, ma I Crimini di Grindelwald del 2018 ha incassato molto meno al botteghino ed è stato accolto con critiche contrastanti. In origine, J.K. Rowling aveva definito un piano di cinque film. La Rowling è stata oggetto di controversie negli ultimi tempi, il che ha portato a qualche dubbio in termini di futuro del franchise, o almeno il suo coinvolgimento con esso. Vi terremo sicuramente aggiornati non appena saranno disponibili ulteriori dettagli. Animali fantastici 3 dovrebbe uscire nelle sale il 12 novembre 2021.