Bake ‘n Switch: disponibile da oggi su PC

Da oggi 21 agosto Bake ‘n Switch è disponibile su PC. Il picchiaduro co-op e PvP da 2 a 4 giocatori è infatti arrivato su Steam. Per l’occasione, Streamline Games ha pubblicato un trailer di lancio, che potete vedere qui sotto. L’uscita del gioco è prevista anche su Nintendo Switch e PlayStation 4, ma ancora non è stata annunciata la data precisa per queste due console.

Il gioco verrà supportato con DLC gratuiti, che arriveranno da ottobre in poi.

Queste le caratteristiche di Bake ‘n Switch attraverso la pagina Steam:

Bake ‘n Switch è un picchiaduro con modalità di gioco co-op e PvP da 2 a 4 giocatori, da giocare sia in locale che online. Lo scopo del gioco è sacrificare adorabili creaturine fatte di pane all’appetito dei Guardiani dell’Impasto! Unisci, lavora e inforna gli impasti prima che scada il tempo.