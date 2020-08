Le K/DA tornano con un nuovo singolo il 27 agosto

Dopo un fantastico debutto al campionato mondiale di League of Legends 2018 , K/DA è tornato.

Il gruppo virtuale di ragazze K-pop sta pre-pubblicando un singolo il 27 agosto, che sembra intitolato “The Baddest”. K/DA, che consiste dei campioni della Lega: Ahri, Akali, Evelynn e Kai’Sa, sta cercando di seguire il suo successo ” POP / STARS ” con un altro banger.

K/DA sembra aver aperto un account Twitter oggi per fornire la notizia ai suoi fan. Dato che il gruppo sta “pre-rilasciando” un singolo, un album potrebbe seguire subito dopo in tempo per i Mondiali 2020.

Il gruppo ha incluso “#CALLINGALLBLADES” nel tweet, che potrebbe potenzialmente essere il nome dell’album. L’hashtag potrebbe anche alludere a un nuovo campione armato di lame che si unisce a K/DA.

Riot ha recentemente annunciato la sua partnership con Universal Music Group , con le due società che collaborano per produrre sei canzoni per promuovere Worlds.

Il World 2020 inizia il 25 settembre e sarà ospitato a Shanghai.