Dragon Ball: tante novità in arrivo in diversi giochi

Bandai Namco ha annunciato diverse novità relative ad alcuni dei titoli tratti dall’universo di Akira Toryama. In primis, l’azienda nipponica ha annunciato la seconda parte del Season Pass di Dragon Ball Z Kakarot “A New Power Awaken Part 2″. In questo secondo DLC, Goku e Vegeta sbloccheranno l’abilità di trasformarsi in Super Saiyan God Super Saiyan. Ultimate Vanish, Ultrasonic Fist, Ultimate Kamehameha o Ultimate Galick Gun: tantissime nuove tecniche di combattimento saranno disponibili per gli eroi della Terra.

Dragon Ball Xenoverse 2 festeggia le 6 milioni di copie vendute con il suo 11esimo aggiornamento svelato nel trailer che potete vedere qui sotto:

I giocatori potranno trovare:

Supreme Time Kai, un nuovo personaggio giocabile

Una missione extra

9 nuove tecniche di combattimento

15 nuovi talismani

10 nuovi modelli per i personaggi amici

3 Missioni extra attack

50 nuove figurine Hero Colosseum

Questo aggiornamento gratuito includerà anche alcune sorprese e sarà disponibile dal 26 agosto per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e Steam.

Infine come vi avevamo fatto già sapere, il Maestro Muten arriverà a settembre in Dragon ball FighterZ. Master Roshi debutterà all’interno del picchiaduro come lottatore appartenente al FighterZ Pass 3. Inoltre, il team di sviluppo ha annunciato la roadmap legata agli altri eventi in programma per Dragon Ball FighterZ, che si terranno nei mesi di ottobre, novembre e dicembre. Previsti gli annunci di due nuovi lottatori.