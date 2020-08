Ikea regala al suo catalogo 2021 un restyling a tema Animal Crossing

Dopo che l’ultimo Animal Crossing è diventato un fenomeno mondiale con la sua avvincente combinazione di pesca, caccia e design di interni, era solo una questione di tempo prima che uno sbocco importante cercasse di capitalizzare il suo successo. Ora, Ikea Taiwan ha fatto esattamente questo ricreando un certo numero di pagine del suo iconico catalogo utilizzando personaggi e oggetti di gioco del titolo Nintendo. Ha pubblicato i risultati sulla sua pagina Facebook ufficiale .

Il catalogo a tema Animal Crossing non è un facsimile perfetto a causa dei limiti delle opzioni di interior design del gioco. Ma è un tentativo dannatamente buono. Mi piace particolarmente il modo in cui hanno utilizzato il colorato cast di personaggi del gioco e abbinato i loro abiti quasi esattamente ai modelli di Ikea.

Ovviamente, acquistare mobili in Animal Crossing non funziona esattamente come in Ikea. In Animal Crossing, acquistare mobili è un processo frustrante di visitare continuamente il negozio in-game e sperare che gli oggetti necessari per completare la tua collezione siano disponibili. Ma in Ikea, acquistare mobili è invece un processo frustrante di essere costretti a camminare nei suoi labirintici interni per scovare l’unico oggetto di cui hai bisogno. Fondamentalmente, almeno ci sono le polpette .