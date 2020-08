Madagascar a Little Wild: ecco il trailer più tenero mai visto

È stato pubblicato il trailer ufficiale della nuovissima serie prequel di Madagascar della DreamWorks Animation, intitolata Madagascar A Little Wild. In questa tenerissima serie potremo vedere le giovani versioni degli amati personaggi animali dei film: Alex il leone, Marty la zebra, Melman la giraffa e Gloria l’ippopotamo. Tutti gli episodi della serie animata saranno disponibili per lo streaming lunedì 7 settembre sia su Hulu che su Peacock. Non sappiamo ancora né dove né quando arriveranno in Italia, ma attendiamo ulteriori notizie al riguardo.

“In Madagascar A Little Wild, unisciti ai tuoi amici, Alex, Marty, Gloria e Melman, mentre crescono nella giungla più selvaggia di tutte: New York City! Il cielo è il loro confine mentre escono dal loro habitat allo zoo per avventurarsi in città e inseguire i loro sogni.”

Lo spinoff animato sarà arricchito dalle voci di Tucker Chandler (I Lost My Body), Amir O’Neil (Mann and Wife), Shaylin Becton (Fast & Furious: Spy Racers) e Luke Lowe (Big City Greens), per il doppiaggio dei ruoli principali di Alex, Marty, Gloria e Melman, le cui voci originali nei film erano quelle di Ben Stiller, Chris Rock, Jada Pinkett Smith e David Schwimmer. La serie includerà anche Jasmine Gatewood (Animal Kingdom) nei panni di Kate ed Eric Petersen (Kirstie) nei panni di Ant’Ney.

Madagascar A Little Wild è prodotto da Johanna Stein (Kung Fu Panda: The Paws of Destiny) e Dana Starfield (Monster High: Welcome to Monster High). Si prevede inoltre che includa musica originale. Dall’uscita cinematografica del film animato di successo nel 2005, Madagascar sono immediatamente seguiti due fortunatissimi sequel (Escape 2 Africa, Europe’s Most Wanted) e un film spinoff (Penguins of Madagascar) che hanno incassato complessivamente oltre 2 miliardi di dollari al botteghino mondiale. La serie in arrivo segnerà il terzo spinoff televisivo e il primo incentrato sui quattro personaggi principali. In attesa di sapere quando potremmo vederli in Italia, vi ricordiamo che tutte le notizie più importante su cinema e serie tv sono presenti nella nostra sezione Movies.