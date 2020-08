Fall Guys ha un crossover fanmade di League of Legends

Fall Guys non manca certo di fan, ma uno in particolare ha creato un crossover con League of Legends di cui non avevamo bisogno ma che ora vogliamo.

Sebbene League of Legends sia rimasto a lungo ai vertici del mondo degli Esport in termini di popolarità, è stato recentemente detronizzato dal piccolo titolo coraggioso di Mediatonic. Nonostante sia uscito solo poche settimane, Fall Guys è diventato un successo dall’oggi al domani che non mostra segni di rallentamento. Con questo, i fan stanno ovviamente chiedendo quali skin potrebbero venire dopo.

Postando su Twitter @vmatbox ha mostrato tre skin ispirate a tre diversi campioni . Iniziando con probabilmente il più adorabile è l’abbinamento preferito dai fan di Nunu e Willump. Anche se c’è qualcosa di un po ‘di Star Wars in cui sembra che Nunu abbia scuoiato Willump e poi lo abbia indossato come un sacco a pelo, è chiaro che questo è lo Yeti Rider in tutta la sua gloria.

Altrove, il sempre popolare Gnar si è fatto strada nei procedimenti. Chiaramente omaggiando il piccolo Yordle, Gnar è qui nella sua forma da bambino piuttosto che in modalità bestia completa. Puoi solo immaginare Gnar diventare berserker se non riesce a prendere la corona. Infine, Veigar lancia il suo incantesimo su tutti noi con il suo cappello e la sua tunica. Il Tiny Master of Evil non sembra così intimidatorio qui, ma non lasciarti ingannare.

Fall Guys x League of Legends: Nunu and Willump, Gnar and Veigar as Fall Guy #ArtofLegends pic.twitter.com/wURPJcn6kY — vmat (@vmatbox) August 20, 2020

Sicuro di dire, la fan art è stata una tempesta su Twitter e ha persino attirato l’attenzione dei Fall Guys ufficiali , che hanno condiviso l’idea del crossover. C’è stata tutta una serie di crossover di fan, con i giocatori che hanno suggerito di tutto, da Ron Swanson di Parks and Recreation a Solid Snake da Metal Gear Solid . Questo non è l’unico suggerimento di LoL però. The Fall Guys Twitter ha condiviso l’opera d’arte di Teemo di qualcun altro.

Le skin dei fan arrivano dopo che Mediatonic ha lanciato il proprio incentivo di beneficenza in cui i marchi possono fare offerte per avere la propria skin nel gioco. Tutti, da G2 Esports a Tyler “Ninja” Blevins, hanno offerto centinaia di migliaia di dollari per essere immortalati in Fall Guys , e al momento della scrittura, il (bizzarro) capofila è Tushy Bidet con $ 420,069,69.

La domanda è: quando Mediatonic e Riot cederanno finalmente alla pressione e ci daranno il crossover Fall Guys – League of Legends che tutti sappiamo di meritare?