Crysis Remastered: ecco la data su PC, PS4 e Xbox One

Già disponibile su Nintendo Switch dal 23 luglio, Crysis Remastered ha ora anche una data d’uscita su PC, PlayStation 4 e Xbox One: il 18 settembre. Ad annunciarlo è Crytek sui suoi canali social e nel sito ufficiale, con tanto di tech trailer che potete vedere qui sotto.

Come descritto nella descrizione, il video “include texture di alta qualità fino ad una risoluzione 8K, illuminazione globale (SVOGI), campi di profondità allo stato d’arte, nuove impostazioni di luce, motion blur, ray tracing e molto altro”.

Questa la descrizione di Crysis Remastered attraverso il sito ufficiale:

Con la sua uscita nel 2007, Crysis ha stabilito lo standard del settore per gli sparatutto in prima persona con immagini straordinarie, un gameplay altamente evoluto e un enorme mondo sandbox. Crysis Remastered aggiunge nuove funzionalità grafiche, texture di alta qualità e la soluzione di ray tracing nativa di CRYENGINE indipendente dall’hardware e dalle API per aggiornare il gioco per una nuova generazione di hardware.

Quella che inizia come una semplice missione di salvataggio diventa il campo di battaglia di una nuova guerra mentre gli invasori alieni sciamano sull’ambientazione dell’isola del gioco. Armati di una potente nanotuta, i giocatori devono utilizzare tattiche adattive per sopravvivere e conquistare.