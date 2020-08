NBA 2K21: grossi approfondimenti su ‘La mia SQUADRA’

Erick Boenisch , produttore esecutivo della Visual Concepts, anche quest’anno ci delizia con il diario degli sviluppatori riugardo una fondamentale modalità di NBA 2K21. ‘La mia SQUADRA‘ è la modalità portante del gioco sportivo e noi di GamesVillage siamo qui per riassumere molto brevemente i passaggi principali dell’articolo annuale di Boenisch.

Stagioni e contenuti stagionali

Quest’anno, il nuovo capitolo annuale vedrà l’arrivo del concetto delle Stagioni nella modalità. Esse saranno gratis per tutti, senza componente aggiunto a pagamento. Con esse, al cambio di stagione, arriveranno nuove carte che muoveranno gli equilibri e nuovi premi. In generale, i punti principali sono 2: aggiornamento dei premi per ogni stagione e, cosa più importante, l’aggiunta di qualcosa di nuovo alla modalità ad ogni stagione e, questo, potrebbe risultare interessante.

Si tratta quindi di elementi come contenuti giocabili ma anche intere nuove funzionalità al gioco. Riassumendo, ogni stagione darà una ventata d’aria fresca al titolo e soprattutto alla modalità La mia SQUADRA. Ogni Stagione durerà 6 settimane e i giocatori potranno completare le Agende giornaliere, settimanale e stagionali. Si otterranno PE utili al miglioramento del livello stagionale.

I premi, invece, saranno i seguenti:

Nuovi premi “Cassaforte” aggiornati ogni Stagione in Triplice Minaccia;

Nuovi premi “Vittorie cumulative”, aggiunti ogni Stagione a Triplice Minaccia. (All’uscita di NBA 2K21 ci saranno 300 vittorie disponibili nella “classifica”. Dopo aver ottenuto la vittoria numero 300 nella Stagione 1, quelle aggiuntive non verranno più conteggiate, ma i giocatori potranno continuare la rincorsa ai premi cassaforte in costante mutamento. A 300 vittorie, comunque, si avrà diritto al premio finale garantito della Stagione 1 di Triplice Minaccia. Nelle Stagioni successive verrà alzato il limite di “vittorie” conteggiabili);

Nuovi “tabelloni” aggiunti ogni Stagione a Triplice minaccia online;

Nuovo premio stagionale offerto a ogni Stagione in La mia SQUADRA Limited ;

; Nuovi premi aggiunti ogni Stagione a La mia SQUADRA Unlimited 2.0;

Nuove “Combinazioni” aggiunte ogni Stagione in The Exchange;

Aggiornamenti stagionali dinamici a Dominio;

Nuove carte aggiunte ogni Stagione al Mercato ricompense;

La mia SQUADRA Limited

Come avete potuto leggere poco sopra, La mia SQUADRA Limited sarebbe la nuova modalità disponibile nel fine settimana, dal venerdì alla domenica e sarà costituita dalle proprie regole che cambieranno ogni fine settimana.

Si tratta di un 5v5 le cui regole sarebbero delle limitazioni, appunto, alla formazione. Ad esempio l’età dei giocatori, il grado di questi e così via. L’obiettivo di tale modalità è ottenere gli anelli. Un nuovo anello ad ogni weekend comprende nuovi premi ottenibili vincendo una partita in Limited. I giocatori potranno vedere il premio e dovranno prendere una decisione importante che lo riguarda.

Alla fine dell’ultimo evento Limited della Stagione, i giocatori dovranno scambiare gli anelli con un premio che dipenderà dal numero di anelli ottenuti. Il premio finale lo potrete però ottenere solo ottenendo tutti gli anelli di una Stagione.

La mia SQUADRA Unlimited 2.0

Introdotta con NBA 2K19, La mia SQUADRA Unlimited è diventata ben presto la modalità preferita di molti giocatori e fan. Quest’anno, la modalità si evolverà ancora e comprenderà 9 Leghe da superare. Ogni Lega è composta da 12 partite e si avanza vincendo un certo numero di partite, senza giocarle necessariamente tutte e 12. Inoltre, completando con un risultato 12-0 si potrà ottenere il livello Opale Luz ed un premio esclusivo.

The Exchange

Permette di scambiare le proprie carte con dei premi fantastici, alcuni di questi ottenibili solo in questo modo. Difatti, alcune delle carte che provengono dal The Exchange, sono introvabili altrove. Qui sotto trovate le parole del produttore esecutivo.

Ad esempio, un Exchange potrebbe richiedervi di scambiare un PM della Western Conference e un PM della Eastern Conference con valutazione 90 o più per ottenere un giocatore superiore. Il sistema è incredibilmente flessibile e ci permette di creare Exchange adatti ai nuovi giocatori o a quelli più assidui e appassionati.

Continuando con questo breakdown del titolo, si potranno personalizzare i distintivi, così come le carte Evoluzione. La meccanica Ascensione, per la prima volta nella serie, descritta proprio nell’articolo:

Ci sono tre livelli verticali di premi. Ogni livello contiene un numero di carte da girare per rivelare un premio. In ogni livello c’è una carta che, se girata, vi porta al livello successivo. Al terzo livello, nascosto tra le altre carte si trova il premio finale. Girando quella carta otterrete immediatamente una carta di livello MOLTO alto!

Infine, la Collezione Serie IDOLS e i Pacchetti promo ‘La mia SQUADRA’ e ovviamente le Sfide personalizzate faranno parte dell’intero pacchetto di NBA 2K21, che ricordiamo uscire a breve, il 4 settembre, per Xbox One, PS4, Nintendo Switch e PC. Inoltre, a questo link, è disponibile una sezione FAQ per capire il funzionamento degli upgrade gratuiti sulle console di nuova generazione.