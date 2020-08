The Unbearable Weight of Massive Talent: un film su Nicolas Cage

Se amate i film distorti da un’esplosione di metamorfosi, The Unbearable Weight of Massive Talent (L’insopportabile Peso dell’Immenso Talento ndr.) sarà ciò che fa per voi. Portando l’inganno dell’identità di Adaptation su un centinaio di nuovi livelli, il film è interpretato da Nicolas Cage e… Nicolas Cage. E ora, stando a The Wrap, sappiamo chi lo raggiungerà: Pedro Pascal, star di The Mandalorian.

The Unbearable Weight of Massive Talent presenta Cage come una versione di se stesso sciatta, insoddisfatta e finanziariamente compromessa. Per fare un sacco di soldi velocemente, Cage accetta di partecipare alla festa di compleanno di un super fan del suo lavoro per un milione di dollari. Pascal interpreterà questo fan, la cui festa prende una svolta oscura e contorta in modi “pericolosamente ossessivi”, e Cage dovrà riuscire a rimanere in vita ricreando i suoi momenti più amati come attore. Il film sarà diretto da Tom Gormican (That Awkward Moment) da una sceneggiatura di Gormican e Kevin Etten (Workaholics), ed è prodotto da Kevin Turen (Antlers), Kristin Burr (Dora and the Lost City of Gold) e Mike Nilon (Braven) per Lionsgate. La produzione è attualmente programmata per il prossimo autunno.

Questo film suona come qualcosa di particolarmente interessante. L'attuale ruolo di spicco di Pascal in The Mandalorian richiede che sia mascherato per la maggior parte del tempo, e sono in molti ad essere ansiosi di vedere il suo viso trasformarsi in quella che sembra una parte carnosa e complicata. Cage è, ovviamente, la presenza più importante sullo schermo, e la sua decisione di essere in questo film specifico è in linea con la sua ricerca di trasformare la sua immagine in qualcosa di selvaggio e auto-parodico. Speriamo che il film abbia alcune delle sfumature che sono state apprezzate in opere come Adaptation e Mandy.