Wonder Woman 1984: un nuovo trailer in arrivo domani

Quando si dirigono verso una qualsiasi delle principali convention di fumetti, i fan teorizzano su quali cose eccitanti verranno svelate, ma quest’anno è diverso. La regista di Wonder Woman 1984, Patty Jenkins, ha deciso di condividere sui social media un nuovo poster in attesa del DC FanDome di domani, confermando anche che i fan possono aspettarsi un traile tutto nuovo del film con Gal Gadot. Se non fosse stato per la pandemia di coronavirus, il film sarebbe già arrivato nelle sale e il Comic-Con di San Diego sarebbe avvenuto come da programma, rivelando nuovi sguardi alla crescente lista di progetti entusiasmanti della DC Comics. Purtroppo però la situazione è questa e con l’evento DC FanDome in arrivo è almeno eccitante avere qualcosa a cui guardare con ansia. L’uscita di Wonder Woman 1984 è attualmente prevista nelle sale cinematografiche il 2 ottobre. Questo è quanto condiviso da Patty Jenkins du Twitter:

“Molte nuove cose divertenti in arrivo … Ci vediamo DOMANI !! Chi è pronto? #trailerdrop.”

Il post include anche un poster completamente nuovo, raffigurante l’atmosfera luminosa e colorata che il pubblico si aspetterebbe da un film ambientato nel 1984. Con i trailer precedenti del film che ci offrono nuovi sguardi sul ritorno di Steve Trevor, Maxwell Lord e Barbara Ann Minerva, non possiamo fare a meno di chiederci cosa potrebbe contenere questo nuovo trailer. I fan dei fumetti sanno che Barbara, interpretata da Kristen Wiig, diventerà Cheetah, con alcuni fan che sperano che un nuovo trailer possa mostrare l’alter ego del personaggio, ma la stessa Kristen Wiig ammette che le è stato proibito di scattare foto di se stessa nel costume durante le riprese, quindi potrebbe essere una rivelazione che il pubblico dovrà aspettare.