Frostpunk On the Edge disponibile da oggi su PC

Dopo anni di continuo supporto, finalmente la 11 bit Studios ha rilasciato Frostpunk On the Edge, espansione arrivata quest’oggi su PC. Il contenuto aggiuntivo prende luogo dopo la Grande Tempesta del gioco base e vedrà i giocatori nella creazione di un nuovo Avamposto nelle terre ghiacciate.

Oltre a doversi preoccupare delle altre comunità, che include il commercio, i giocatori dovranno creare delle Strade Sicure per prendersi cura di ogni carico. Le Terre Ghiacciate si arricchiscono di ben 16 nuove aree da esplorare e, stavolta, gli utenti non potranno metter mani sul Libro delle Leggi. Fortunatamente però, vi sono sette nuove tencologie e tre nuove strutture su cui far affidamento.

Anche la Modalità Infinita si aggiorna con gli Insediamenti, aggiungendo inoltre dei miglioramenti in generale e qualche fix ai bug. Inoltre, sono state prodotte sei nuove tracce, le quali fanno ammontare il totale dei minuti a 25 nella colonna sonora del gioco. On the Edge può essere acquistata anche in versione standalone ma, per chi non avesse ancora acquistato il gioco base, può trovare Frostpunk Game of the Year Edition, con tutti i DLC, incluso l’ultimo, scontato del 50% su Steam. Vi lasciamo al trailer di lancio ufficiale.