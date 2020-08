Xbox ‘Duke’ controller ora disponibile a sulo 50 €

Hyperkin ha collaborato con Microsoft due anni fa per creare un clone del controller Xbox originale, comunemente noto come controller Duke. È compatibile sia con Xbox One che con PC e ora è possibile acquistarlo per soli 50€.

L’Hyperkin Duke è un controller USB cablato, completo di un logo Xbox animato al centro, trigger analogici di precisione, un jack per cuffie da 3,5 mm, pulsanti con colori precisi e un cavo USB staccabile. Funzionalmente, funziona come un normale controller Xbox One, quindi è possibile usarlo con tutti i tuoi giochi Xbox e PC senza dover necessariamente armeggiare con le impostazioni.

Il Duke controller, stando a quanto si è visto in questo ultimo periodo, sembra aver soddisfatto le aspettative dei clienti e, se non lo avete già acquistato, questo potrebbe essere il momento giusto per farlo, vi basterà acquistarlo sullo store di Microsoft.