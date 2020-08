Eiyuden Chronicle: mostrato lo Unite Hero Attacks

Oggi torniamo a mostrarvi qualcosa riguardo Eiyuden Chronicle Hundred Heroes, JRPG in sviluppo da parte di Rabbit & Bear Studios, che vede nel team Yoshitaka Murayama (director, producer, co-creatore della serie Suikoden) e Junko Kawano (character designer di Suikoden). Nell’ultimo aggiornamento sulla pagina Kickstarter, è stato pubblicato un video che mostra un’abilità già presente in Suikoden, che nel gioco Konami si chiamava Unite Attacks, e che ora si chiama Unite Hero Attacks. Come si può vedere dal filmato qui sotto, questa tecnica permette a più personaggi di compiere un attacco combinato, che in questo caso va a colpire tutti i nemici.

Al momento la cifra raccolta si sta avvicinando a tre milioni d’euro; il prossimo stretch goal poterà il farm system. Ricordiamo che il gioco arriverà su PC, PlayStation 5, Xbox Series X, Playtation 4, Xbox One e un potenziale successore di Nintendo Switch per l’autunno 2022.

Alcune caratteristiche di Eiyuden Chronicle attraverso la pagina Kickstarter: