War Thunder: trailer per l’evento Tank Biathlon

Gaijin Entertainment ha annunciato l’arrivo, per la prima volta all’interno di War Thunder, della competizione sportiva militare Tank Biathlon, evento questo che nella realtà si svolge dal 2013, promosso dalle forze armate russe. E la modalità in-game vedrà i giocatori sfidarsi per completare, con i carri armati, percorsi a ostacoli e sfide di precisione nello sparare da posizioni statiche e in movimento.

L’evento sarà disponibile da domani 23 agosto e fino al 5 settembre. Dalla prossima settimana ci sarà anche l’evento “Sea Biathlon”, che vedrà invece protagoniste le navi. Intanto vi lasciamo qui sotto al trailer pubblicato oggi.