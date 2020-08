NBA 2k21: i salvataggi MyTeam potranno passare tra current e next-gen

Ieri vi abbiamo parlato in modo approfondito di MyTeam, una delle modalità più apprezzate della serie NBA 2k. Per chi inizierà questa modalità su PlayStation 4 o Xbox One potrà trasferire tutti i salvataggi ottenuti anche sulla rispettiva console next gen.

Questo ciò che si legge nell’approfondimento Courtside Report di Erick Boenisch, produttore esecutivo di Visual Concepts:

“Ho buone notizie per chi inizierà la propria avventura in NBA 2K21 con La mia SQUADRA il 4 settembre, su PS4/Xbox One. Vi confermo che la vostra collezione e i vostri progressi saranno trasferiti sulla versione di nuova generazione quando inizierete a giocarci. Ciò significa che avrete accesso alle carte trovate e guadagnate (e ai progressi evoluzione associati a esse), ai vostri progressi in Dominio, Triplice minaccia e altre modalità, e al vostro saldo di VC, punti La mia SQUADRA e Gettoni. Non perderete nulla! Ricordate solo che questo funzionerà solo tra piattaforme della stessa famiglia e sullo stesso account. Nello specifico, il passaggio da PS4 a PS5 funziona. Funziona anche il passaggio da Xbox One a Xbox Series X. Funziona anche da PS5 a PS4 e da Xbox Series X a Xbox One. Il passaggio da PS4 a Xbox Series X e da Xbox One a PS5, invece, non è possibile. Non funziona neanche avere il gioco su un account PS4 o Xbox One e utilizzare un account diverso per PS5 e Xbox Series X. È molto semplice.”