Wonder Woman 1984: mostrato un nuovo trailer al DC FanDome

Il DC FanDome è finalmente iniziato, e il primo panel del live è stato il tanto atteso evento con i protagonisti di Wonder Woman 1984: la regista Patty Jenkins, Gal Gadot, Chris Pine, Pedro Pascal, Kristen Wiig e una piccola apparizione a sorpresa dell’attrice Lynda Carter che ha interpretato Wonder Woman nella famosissima serie tv degli anni ’70.

La regista e gli attori hanno risposto, nei venti minuti che erano stati loro dedicati, alle domande dei fan. All’inizio è stato chiesto quali fossero stati i cambiamenti causati dal periodo storico totalmente differente rispetto al primo film, e Patty ha risposto che si sono focalizzati soprattuto su diversi costumi, che potessero rendere immediatamente le emozioni degli anni ’80. Pedro Pascal si è detto molto stupito dei suoi costumi, temeva infatti di sembrare un po’ un buffone vestito in quel modo, ma ha elogiato la costumista per essere riuscita a trovare il giusto equilibrio.

La seconda domanda invece ha permesso ai fan di scoprire che il cast ha lavorato in totale armonia, Patty Jenkins ha dichiarato di sentirti un pesce fuor d’acqua rispetto agli altri, perché mentre lavorava il resto del cast guardava video e usciva insieme, dandole la sensazione di lavorare durante una festa. Pedro Pascal l’ha definita “la sfigata che sta a casa mentre gli altri escono”.

Una domanda inaspettata è arrivata nientemeno che da Venus Williams, la quale ha chiesto chi avrebbe vinto una partita di tennis tra Wonder Woman e Cheetah. La regista ha scherzosamente risposto che le due donne si sarebbero alleate per cercare di battere Venus, mentre Gal Gadot e Kristen Wiig hanno ovviamente parteggiato per i rispettivi personaggi.

A sorpresa si è anche collegata la favolosa Lynda Carter, protagonista della serie tv Wonder Woman andata in onda dal 1975 al 1979. Tutto il cast di Wonder Woman 1984 è stato immensamente felice di vederla e tutti hanno espresso la loro ammirazione per l’attrice, che è una figura di ispirazione sia per la regista che per il cast. Lynda ha invece ringraziato Gal Gadot per aver preso il testimone del suo iconico personaggio, dichiarando che sua figlia, dopo aver visto l’ultimo film di Wonder Woman, ha finalmente compreso l’importanza di quel ruolo.

“Sono sempre stata una fan, fin dal primo giorno, del lavoro di Patty. Quando mia figlia ha visto Gal come Wonder Woman mi ha detto: mamma, finalmente ho capito, finalmente capisco perché ti idolatrano tutti. Capisco cosa significa Wonder Woman per tutti. Ed è mia figlia! Quindi grazie Gal, grazie Patty!”

Infine dopo aver mostrato alcune immagini di cosplayer, è stato finalmente presentato l’ultimo trailer del film che arriverà al cinema il 2 ottobre. Buona visione!