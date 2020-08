Justice League: Zack Snyder parla al DC FanDome

Il DC FanDome, l’evento di 24 ore che vede intervenire attori e interpreti dei film DC ci sta regalando numerose sorprese, tra cui un panel interamente dedicato a Justice League con Zack Snyder. Il regista del film del 2017 è intervenuto per rispondere ad alcune domande dei fan fatte da alcuni degli attori principali del film.

La prima domanda è stata letta da Ben Affleck e chiedeva quale fosse il supereroe preferito di Zack. La risposta lascia un po’ stupiti perché non è uno dei classici superiori anche se ribadisce il suo amore per Batman. Il preferito di Snyder è in realtà il Dottor Manhattan di Watchmen, per la sua capacità di leggere la realtà a livello sub-atomico che lo rende davvero unico nel suo genere.

La seconda domanda che è stata riportata da Henry Cavill chiedeva a Zack, in quanto narratore, quale fosse la dinamica più importante da riportare sullo schermo. Il regista ha affermato che una cosa fondamentale che voleva mostrare era la solitudine dei supereroi. Tutti i personaggi infatti sono lupi solitari, spesso infelici, che però insieme riescono a creare una specie di famiglia, comprendersi a vicenda e sconfiggere di conseguenza qualsiasi nemico.

La terza domanda invece ci ha mostrato Ray Fisher, che ha chiesto per conto di un fan quale personaggio non vedeva l’ora che venisse finalmente mostrato, e la risposta è proprio Cyborg (interpretato da Fisher) che risulta essere il collante che unisce davvero il gruppo di supereroi. Sempre Ray Fisher ha chiesto quali tematiche il regista avesse in mente mentre scriveva il film. Zack Snyder ha spiegato che lui e Chris Terrio sono entrambi grandi fan del Viaggio dell’Eroe e dei Cavalieri della Tavola Rotonda e questo li ha spinti a cercare di creare qualcosa di mitologico.

Poi è stata la volta di Ezra Miller, che ha domandato se sarebbero state presenti più scende con The Flash in questa versione di Justice League e la risposta è stata ovviamente di sì, perché sarà finalmente possibile vedere l’intero arco narrativo del personaggio.

L’ultima domanda è stata quella della regista di Wonder Woman 1984 Patty Jenkins, la quale ha chiesto se c’era qualcosa che ancora non era stato mostrato ma che il regista non vedeva l’ora di rivelare. Senza rilasciare spoiler Zack ha dichiarato che ci sarà qualcosa che ha a che fare con Flash e il suo potere di manipolare il tempo. Siamo molto curiosi di scoprire cosa sarà.

Infine il regista ha posto alcune domane a Fiona, una ragazza cinese che è la fondatrice del movimento che dal 2017 ha lanciato petizioni per poter vedere la Snyder Cut, e Dexter, un altro importante membro del movimento. Come ultima chicca è stato mostrato un nuovo trailer con alcune delle immagini ancora mai rilasciate, e la promessa che anche i fan sparsi in tutto il mondo potranno vedere il film (diviso in quattro capitoli da un’ora) che per il momento sembra verrà distribuito solo su HBO Max nel 2021.