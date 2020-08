Shazam 2: Svelato il titolo durante il DC FanDome

Ancora novità dal DC FanDome! In un panel breve ma divertente, è stato finalmente svelato il titolo di Shazam 2. Rispetto ad altri interventi è stato all’insegna del divertimento e dell’umorismo, con Zachary Levi che ha iniziato da solo con un vano tentativo di rispondere alle domande dei fan. Purtroppo però la produzione gli ha legato le mani e cucito la bocca, perciò nel tentativo di ottenere un aiuto ha chiamato il resto della squadra composta inizialmente da Asher Angel, Jack Dylan Grazer, Maegan Goode e la piccola Faithe Herman.

Dopo aver bloccato alcuni tentativi dei compagni di rivelare qualsiasi notizia, Zachary ha accettato la proposta di Faithe di fare un disegno del poster, e nel frattempo alcuni piccoli scatch comici hanno intrattenuto il pubblico. Sono stati poi raggiunti dal regista David F. Sandberg e Faithe ha quindi mostrato un poster in cui era presente anche un nuovo membro del cast che assomigliava a Sinbad il comico. Sembrerebbe non essere davvero parte del nuovo cast di Shazam 2, ma si può mai essere troppo sicuri!

Successivamente si è inserito anche Adam Brody, il quale lamentava di non essere riuscito a trovare il giusto link per entrare. E finalmente Faithe ha mostrato il poster con il titolo del film che sarà…(rullo di tamburi)… Fury of the Gods. Ecco quindi arrivato un piccolo contenuto esclusivo malgrado i freni imposti dalla produzione. Non sappiamo purtroppo ancora altro, ma speriamo di essere i primi a saperlo per potervelo rivelare. Restate con noi!