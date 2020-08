Suicide Squad Kill the Justice League annunciato con un trailer, uscirà nel 2022

Finalmente abbiamo potuto dare un’occhiata al titolo della Rocksteady Studios, Suicide Squad Kill the Justice League, annunciato ufficialmente con un trailer al DC FanDome. Il trailer mostra una Metropolis presa sotto assedio da Brainiac, dove le sue forze vengono combattute da King Shark, Harley Quinn, Deadshot e Captain Boomerang.

Le cose vanno subito in escandescenza non appena Superman si fa vivo, il quale sembra salvare qualcuno quando, in realtà, arriva ad ucciderlo. Avremo quindi un Superman malvagio, ma perchè? Dipenderà da Brainiac forse?

Al di là della mancanza di un gameplay, il trailer lascia intravedere alcune delle abilità possibili che i personaggi avranno. Deadshot usa un jetpack ed armi a due mani; Harley Quinn ha una pistola rampino e la sua fidata mazza da baseball; Captain Boomerang invece usa il suo boomerang per teleportarsi, mentre King Shark va avanti a forza bruta e denti. Suicide Squad Kill the Justice League è atteso per Xbox Series X, PS5 e PC nel 2022. Qui sotto potete visionare la cinematica.