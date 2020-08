Marvel’s Iron Man VR aggiornato con NG+ e difficoltà Ultimate

Camouflaj, sviluppatore dietro il titolo Marvel’s Iron Man VR (di cui trovate qui la nostra recensione), uscito poco più di un mese fa su PlayStation 4 e che fa uso della periferica PSVR, ha da poco riliasciato un nuovo aggiornamento con nuove feature. Oltre al NG+, che permette aigiocatori di continuare a portare avanti i Punti Ricerca e i vari sbloccabili, l’update 1.06 aggiunge anche la difficoltà Ultimate.

Inoltre, 4 nuove armi sono state aggiunte, tra queste ci sono il Repulsore a Raggi Continuo, il Cannone a Carica EM che spara cariche che passano attraverso gli scudi nemici e il Micro Sciame, buono per il crowd-control. I giocatori potranno, in aggiunta, sbloccare otto nuove decorazioni estetiche per l’armatura completando le sfide; tra queste c’è la Iron Patriot.

Se ciò non dovesse essere abbastanza, l’update porta alcuni update di “quality of life”, come tempi di caricamento minori per le missioni ambientate a Shangai. Si potranno saltare le cinematiche quando si giocano missioni già completate e si potranno saltare due missioni ben precise ma tenete bene a mente che per avere i rispettivi trofei, vanno comunque completate. Ricordiamo che Marvel’s Iron Man VR è attualmente disponibile su PlayStation 4.