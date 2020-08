Remnant From The Ashes riscattato da oltre 10 milioni di persone da Epic

Remnant From The Ashes, sviluppato dalla Gunfire Games e pubblicato dalla Perfect World Entertainment è uscito circa un anno fa e venne piuttosto acclamato dal pubblico e dalla critica. Il titolo è visto come un’interessante fusione di generi tra un Souls-like ed un rogue-like, con tanto di meccaniche principali di uno shooter in terza persona.

Da ottobre 2019, il gioco targato Gunfire Games ha totalizzato un milione di copie vendute, un discreto successo per uno studio minore, ma ora vuole spingersi oltre, arrivando a ben 10 milioni di riscatti durante il periodo gratuito offerto da Epic Games.

Proprio lo sviluppatore ed il publisher hanno annunciato l’evento. Ovviamente, ciò non corrisponde al numero di copie vendute ma fa capire come il gioco, certamente con del potenziale, attraesse tutto questo foltito gruppo di giocatori che adesso lo possiede. Inoltre, il periodo di prova è nato principalmente per pubblicità al DLC proprio appena rilasciato, Subject 2923.

Remnant From The Ashes è attualmente disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC, con tutti i DLC disponibili su tutte le piattaforme. Qualora foste indecisi nell’iniziare o meno il titolo della Gunfire Games, leggete pure la nostra recensione per farvi un’idea!