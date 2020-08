Call of Duty Black Ops Cold War: su PC sarà esclusiva Battle net

Dopo mesi e mesi di leak e dopo qualche teaser nascosto qua e là, Activision ha finalmente svelato ufficialmente Call of Duty Black Ops Cold War durante questa settimana, confermando inoltre che il full reveal del gioco arriverà tra non molto in Warzone. A fronte di ciò, hanno iniziato a condividere alcuni dettagli.

Come ripetutamente riportato da Charlie INTEL su Twitter, Activision ha recentemente mandato delle mail promozionali per il reveal in avvicinamento e, tramite queste mail, il colosso ha ufficializzato che il nuovo capitolo, su PC, sarà esclusivamente presente sulla piattaforma Battle.net, la quale corrisponderebbe a Blizzard, per intenderci.

Considerando che, già Call of Duty Modern Warfare e altri giochi passati della serie siano usciti come esclusive per il Battle.net, ciò non dovrebbe destare alcuna sorpresa, sebbene sia una decisione piuttosto controversa.

Nel frattempo, è stato anche confermato che la versione PC del titolo verrà gestita da Beenox, stesso studio che ha già lavorato su Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered, così come per Black Ops 4 e Modern Warfare. Il full reveal di Call of Duty Black Ops Cold War avverrà il giorno 26 agosto. GamesVillage vi invita a farci visita per saperne di più.