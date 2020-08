The Batman: presentato il teaser trailer al DC FanDome

Il DC FanDome è stato un successo anche se si è svolto completamente online. Una delle tante novità che abbiamo potuto vedere è stato il teaser trailer di The Batman, nuovo film sull’eroe mascherato che questa volta verrà interpretato da Robert Pattinson per la regia di Matt Reeves. Le riprese del film, come sappiamo, hanno dovuto subire un’interruzione a causa della pandemia di Covid-19, ma ad inizio settembre dovrebbero riprendere e lo sesso Pattinson ha espresso la sua felicità di poter ricominciare a lavorare dopo tanto tempo.

Matt Reeves, durante l’intervista, ha espresso non solo il suo amore per il personaggio, ma ha voluto sottolineare quanto non sia il classico supereroe con poteri speciali, perché malgrado abbia la sua batcaverna non può effettivamente volare. Batman è un personaggio vivo, che combatte con il suo passato, e la versione che Matt Reeves vuole mostrare è quella di un giovane che ha appena iniziato la sua strada di supereroe ed è ben lontano dall’essere perfetto, o comunque ancora non è quello che abbiamo sempre conosciuto.

“È l’esperimento di Gotham, è un esperimento criminale… esperimento in cui lui sta cercando di capire cosa può fare per cambiare quel luogo”



Anche gli altri personaggi non sono ancora diventati quelli che conosciamo, come Cat Woman o il Pinguino, e la storia mostra in che modo ognuno è arrivato a scoprire la sua vera natura come fosse una palla di neve che rotola e si ingrandisce mano a mano. Salvo ulteriori interruzioni, The Batman dovrebbe arrivare nelle sale cinematografiche nell’autunno 2021, e siamo sicuri che sarà qualcosa di mai visto prima d’ora. Vi terremo aggiornati sui prossimi sviluppi, nel frattempo godetevi il trailer!