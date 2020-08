I fan della League of Legends cinese seguono iBoy a casa sua

Pochi giorni dopo che Top Esports ha rilasciato una dichiarazione in cui condanna il comportamento dei fan per aver minacciato di mettere lassativi nel cibo da asporto dei giocatori, si è verificato un altro caso che colpisce la scena della League of Legends cinese.

Questa volta, gli stalker si sono presentati alla casa Xu “iBoy” Xian-Zhao di Vici Gaming. Fingevano di essere suoi amici e sono stati invitati a casa dalla nonna di iBoy mentre l’ADC era via con gli amici, secondo la dichiarazione dell’organizzazione di ieri.

Vici Gaming issued a statement on “stalker fans”.

Some stalker fans showed up at iBoy’s house. Although he was away with friends, and only his granny was at home, the stalker fans pretended to be his friends and were invited inside.

Please respect the players private life. pic.twitter.com/Q3ohZIKdxN

