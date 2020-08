Ecco le squadre qualificate per i Worlds 2020 di League of Legends

Il campionato mondiale di League of Legends 2020 sarà un po ‘diverso quest’anno a causa della pandemia COVID-19 in corso. Riot Games è ancora impegnata a vedere lo spettacolo che si svolgerà a settembre, tuttavia, con dozzine di squadre che cercano di rivendicare la loro richiesta per la Summoner’s Cup.

Ma prima, le squadre devono qualificarsi per un tentativo di correre ai Mondiali. Varie squadre di più campionati in tutto il mondo sono schierate per avere la possibilità di rappresentare la loro regione, ma solo poche ce la faranno.

La Cina e l’Europa avranno quattro squadre qualificate per i Mondiali di quest’anno dopo anni di successi consecutivi da entrambe le regioni nei tornei precedenti in cui LPL e LEC avevano una squadra nelle finali.

Il Nord America e la Corea avranno le tipiche tre squadre, mentre Vietnam e PCS ne avranno due. Tutte le altre regioni wildcard avranno una squadra ai Mondiali 2020.

Ecco tutte le squadre che parteciperanno al Campionato del Mondo di League 2020 .

LCS (Nord America)

FlyQuest si è bloccato in un posto ai Mondiali dopo aver sconfitto Cloud9 nel secondo round dei playoff estivi, assicurandosi almeno il terzo posto.

Team Liquid

TBD

LEC (Europa)

Rogue è garantito almeno il 4 ° seme dopo essersi classificato primo nella divisione estiva.

G2 Esports

TBD

TBD

LCK (Corea del Sud)

TBD

TBD

TBD

PC (TW / HK / MC / SEA)

TBD

TBD

LPL (Cina)

I migliori esport

JD Gaming

TBD

TBD

VCS (Vietnam)

TBD

TBD

CBLOL (Brasile)

TBD

LCL (Russia)

TBD

LJL (Giappone)

TBD

LLA (America Latina)

TBD

OPL (Oceania)

TBD

TCL (Turchia)