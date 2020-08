Ubisoft: le Collector’s Edition per Xbox non avranno il disco

Ubisoft pubblicherà Assassin’s Creed Valhalla, Watch Dogs Legion e Far Cry 6 anche (e ovviamente) nelle loro Collector’s Edition, che offriranno ai giocatori diversi gadget al loro interno. A quanto pare però è giunta una notizia non proprio positiva per gli utenti delle console di Microsoft, ovvero Xbox Series X e Xbox One.

Come confermato dal supporto del publisher di Montreal, all’interno delle confezioni speciali dei tre titoli (in arrivo tra la fine del 2020 e il 2021) non sarà presente il disco dei giochi. Già, perché ai giocatori verrà fornito il solo codice per poter scaricare in formato digitale i titoli in questione, con Ubisoft che ha deciso di fornite agli utenti Xbox le sole chiavi digitali delle IP. I giocatori PlayStation 5 e PlayStation 4 possono invece stare tranquilli, perché nelle loro Collector’s sarà presente anche il disco. Per adesso non sappiamo i motivi che hanno spinto a questa decisione e siamo in attesa di comunicazioni da parte dell’azienda francese o di Microsoft.