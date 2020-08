Fall Guys fu rifiutato da dieci publisher

Fall Guys (qui la nostra recensione) è sicuramente il fenomeno del momento: il titolo survival-competitivo è disponibile su PlayStation 4 e PC al prezzo di 19.99 euro, ma gratis per tutti gli abbonati al servizio PlayStation Plus. Fenomeno del momento dunque, nonché uno gei giochi più giocati e seguiti in streaming, ma al tempo stesso, ha rischiato di non vedere mai la luce.

Nato dal genio del lead game designer di Mediatonic, Joe Walsh, che mischiò le meccaniche battle royale con i giochi di Takeshi’s Castle, su Twitter sono stati condivisi alcuni dettagli sulla creazione del titolo da parte del direttore creativo Jeff Tanton. Dopo aver creato i primi concept, il nome Fall Guys fu l’ultimo ad essere deciso, dato che tra i nomi papabili figuravano anche Fool’s Gauntlet e Stumble Chums.

Ma l’aneddoto più importante riguarda la pubblicazione del gioco: alla GDC 2018 il titolo fu sottoposto a 10 publisher, che lo scartarono in tronco. Fu Devolver Digital a puntarci sopra, finanziando il progetto che partì dopo 6 mesi dalle firme dell’accordo. La scelta alla fine si è rivelata vincente! Vi ricordiamo che il gioco potrebbe sbarcare anche su Xbox One, Nintendo Switch e dispositivi mobili, oltre che su console di futura generazione, ossia PlayStation 5 (e probabilmente anche su Xbox Series X).

