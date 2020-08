Obi-Wan Kenobi: la serie Disney + durerà una stagione

Sembra che la serie di Disney +, Obi-Wan Kenobi durerà solo una stagione. La presidente della Lucasfilm Kathleen Kennedy ha rivelato la notizia durante una recente intervista a The Wrap. I fan di Star Wars speravano che la storia sarebbe stata portata avanti per più stagioni, ma sembra che la serie tanto attesa sarà realizzata come una serie limitata, invece che multipla. Kathleen Kennedy ha dichiarato:

“È stato molto emozionante vedere il talento che trasmette. E ora stiamo sviluppando la serie limitata di Obi-Wan Kenobi con Deborah Chow, e sta facendo un lavoro fenomenale”.

Deborah Chow ha precedentemente lavorato a The Mandalorian, e non è chiaro in questo momento il numero di episodi di cui sarà composta la serie Disney +. Tuttavia, la produzione dovrebbe iniziare presto, il che significa che dovremmo avere altri aggiornamenti nel prossimo futuro.

Ewan McGregor tornerà a vestire i panni del maestro Jedi nella serie Obi-Wan Kenobi, e secondo alcune voci anche Hayden Christensenpotrebbe tornare a vestire i panni di Anakin Skywalker/Darth Vader. Malgrado le dichiarazioni di Kathleen Kennedy, forse ci potrà essere la possibilità di ulteriori stagioni se la serie dovesse avere successo. Ma Obi-Wan Kenobi con Ewan McGregor è solo una dei tre progetti Star Wars annunciati ufficialmente per Disney +.

Ad ottobre potremo vedere la seconda stagione di The Mandalorian con le star Pedro Pascal, Gina Carano, Giancarlo Esposito, Emily Swallow, Carl Weathers, Omid Abtahi, Werner Herzog e Nick Nolte. La serie è stata scritta da Jon Favreau, che è anche produttore esecutivo insieme a Dave Filoni. Anche un prequel senza titolo di Rogue One incentrato su Cassian Andor è in fase di sviluppo, con Diego Luna e Alan Tudyk che riprendono i rispettivi ruoli. Speriamo intanto che la produzione Obi-Wan Kenobi sarà in grado di iniziare nei prossimi mesi, in modo da avere una data di anteprima per il 2021. Vi terremo aggiornati!