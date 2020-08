Cyberpunk 2077: DLC personalizzabile

Una nuova stagione di gaming, con i suoi attesissimi titoli e le console di nuova generazione, è quasi alle porte. Tuttavia, l’attesa che la accompagna stenta a superare quella per Cyberpunk 2077, nonostante manchino ancora diversi mesi al rilascio. Ed anche allora, l’attesa non sarà del tutto ripagata con il solo lancio del gioco, poiché CD Projekt RED ha confermato che ci saranno DLC gratuiti.

Lo sviluppatore ha di recente risposto alla domanda di un utente di Twitter che chiedeva se ci sarebbe stato un DLC gratuito come in The Witcher 3 Wild Hunt, e lo ha fatto con una simpatica GIF del Kool-Aid Man (i fan de I Griffin sapranno di certo di cosa parliamo) che diceva “Oh yeah!”. E’ stato inoltre già confermato che ci saranno espansioni a pagamento.

Ad ogni modo, Cyberpunk 2077 uscirà il 19 novembre per Xbox One, Playstation 4 e PC. Restate sintonizzati per maggiori dettagli nei prossimi mesi.