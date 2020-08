Halo Infinite: Amazon sbaglia la data

Halo Infinite di 343 Industries avrebbe dovuto guidare la carica per Xbox Series X questo Novembre, prima di essere posticipato nel 2021. Sebbene il team di sviluppo non abbia specificato quando sarebbe uscito il prossimo anno, sono emersi rapporti di sviluppo abbastanza travagliati (di cui alcune parti sono state addirittura negate). Indipendentemente da ciò, Amazon ha elencato il gioco come in arrivo durante le festività del 2021. Peccato però, che si tratti di un errore.

Questo è stato visto sulla sua pagina Xbox Series X dedicata dove si leggeva, per l’appunto, “Coming Holiday 2021“. Tom Warren di The Verge, noto per la divulgazione di dettagli sulla Xbox Series S ancora da rivelare, ha fatto notare che la data riportata non fosse altro che un errore da parte di Amazon.

Se non altro, questo indica almeno che non dovremo aspettare fino alle festività del prossimo anno per il gioco. Tra le voci spicca anche quella secondo cui 343 Industries abbandonerà la versione Xbox One e si concentrerà principalmente sulla next-gen, il che è probabilmente una buona cosa. Altrimenti, Halo Infinite è ancora previsto per Xbox One insieme a Xbox Series X e PC.