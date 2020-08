River Phoenix avrebbe comiuto 50 anni, lo ricordano i fan

Il defunto River Phoenix avrebbe compiuto 50 anni ieri, e i fan di tutto il mondo hanno colto l’occasione per ricordare il leggendario attore e musicista. Sebbene avesse solo 23 anni al momento della sua morte, Phoenix aveva ottenuto molto nella sua breve vita. Fratello di Rain, Joaquin, Liberty e Summer Phoenix, River aveva ottenuto grandi consensi dalla critica come giovane attore, ottenendo nomination come miglior attore non protagonista ai Golden Globes e agli Academy Awards a 18 anni.

Iniziando la sua carriera di attore all’età di 10 anni, uno dei primi ruoli cinematografici di River includeva quello di un ragazzo con dislessia in uno speciale ABC Afterschool con suo fratello Joaquin che appariva anche in un piccolo ruolo (che ha vinto quest’anno l’Oscar per la sua interpretazione in Joker) Poco dopo ha recitato in Explorers di Joe Dante al fianco di Ethan Hawke è diventato un nome familiare quando gli è stato assegnato un ruolo significativo nell’iconico film del 1985 Stand by Me. Ha poi interpretato la versione giovane di Indiana Jones nel sequel di Steven Spielberg Indiana Jones e L’ultima Crociata.

River Phoenix è apparso poi nel dramma di Sidney Lumet Vivere in Fuga nel 1988, fornendo una delle sue interpretazioni più lodate dalla critica. Nel film, interpretato anche da Christine Lahti, Judd Hirsch e Martha Plimpton, Phoenix ha interpretato Danny Pope, un adolescente che ha passato la vita in fuga con i suoi genitori fuggitivi. Il ruolo gli sarebbe valso la nomination come miglior attore non protagonista agli Oscar e ai Golden Globe.

È anche acclamato per il suo ruolo nel film di Gus Van Sant del 1991 Belli e Dannati, che gli è valso il premio come miglior attore al Festival di Venezia, alla National Society of Critics e agli Independent Spirit Awards. Per quanto talentuoso come attore, Phoenix era molto appassionato della sua musica. Con sua sorella Rain come parte della formazione, ha formato la band Aleka’s Attic all’apice della sua fama nel 1987.

Purtroppo, River Phoenix è morto di droga nel 1993, lasciando questo mondo troppo presto all’età di 23 anni. Tuttavia grazie ai suoi successi sarà ricordato per sempre dai suoi fan, dai suoi amici e dalla famiglia.