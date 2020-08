eFootball PES 2021: svelata la copertina, con Messi e Ronaldo

Nelle ultime ore Konami ha svelato la copertina di eFootball PES 2021, che quest’anno arriverà come aggiornamento del 2020. Per la prima volta in assoluto sono presenti sia Lionel Messi che Cristiano Ronaldo. Insieme a loro anche Marcus Rashford del Manchester United e Alphonso Davies, fresco vincitore della Champions League con il Bayern Monaco.

Qui potete leggere il comunicato completo:

Konami Digital Entertainment B.V. ho svelato oggi la versione finale della copertina della Standard Edition di eFootball PES 2021 SEASON UPDATE, che sarà disponibile nei negozi dal 15 settembre.

Per la prima volta nella storia dei videogiochi, l’immagine di copertina vedrà la presenza di due delle più grandi leggende del calcio: Lionel Messi del Barcellona e Cristiano Ronaldo della Juventus.

PES rinnova inoltre la tradizione di avere sulla copertina anche i più importanti nuovi talenti del calcio grazie alla presenza di Marcus Rashford del Manchester United e di Alphonso Davies del Bayern Monaco.

Questa la cover

Messi, giunto ora alla sua sesta apparizione sulle copertine della serie eFootball PES, rappresenta l’eccellenza del calcio ed è il testimonial perfetto per festeggiare al meglio l’anniversario di KONAMI che celebra quest’anno 25 anni della serie PES.

Cristiano Ronaldo, la stella dell’attacco della Juventus è l’ultimo, in ordine di tempo, a diventare ambassador ufficiale di eFootball PES e sarà presente in una serie di attività promozionali nel corso dell’anno.

Si sono aggiunti agli ambassador ufficiali anche Marcus Rashford del Manchester United e Alphonso Davies del Bayern, stelle emergenti del calcio mondiale sia sul campo che nei cuori dei tifosi di tutto il mondo.

I quattro ambassador saranno presenti anche nelle nuove Club Edition di eFootball PES 2021 SEASON UPDATE, disponibili in formato digitale. Ogni Club Edition avrà un giocatore della serie Iconic Moment, la squadra myClub completa e molto altro ancora. Chi già possiede PES 2020 o PES 2020 LITE, prenotando una Club Edition attraverso il gioco, riceverà uno sconto del 20%.

Jonas Lygaard, Senior Director Brand & Business Development di Konami Digital Entertainment B.V. ha dichiarato: “Sono incredibilmente orgoglioso della copertina che siamo riusciti a realizzare per PES 2021. Abbiamo alzato l’asticella, per la prima volta Messi e Ronaldo finalmente insieme.”

eFootball PES 2021 SEASON UPDATE sarà disponibile per PlayStation4, Xbox One e PC (STEAM), dal 15 settembre.

Questa invece la cover della Juventus Edition con, oltre a Ronaldo, Dybala, Bonucci, De Ligt e Alex Sandro.