Classifica UK: Animal Crossing New Horizons torna primo

La scorsa settimana l’uscita di UFC 4 aveva tolto la prima posizione ad Animal Crossing New Horizons nella classifica UK; ma ora il titolo per Nintendo Switch con gli animali antropomorfi è tornato sul gradino più alto del podio. La new entry PGA Tour 2k21 e lo stesso titolo di arti maziali miste di EA chiudono il podio. Qui sotto l’intera top 10:

Animal Crossing: New Horizons PGA Tour 2K21 EA Sports UFC 4 Mario Kart 8: Deluxe Ghost of Tsushima Minecraft (Switch) FIFA 20 Grand Theft Auto 5 Marvel’s Spider-Man Ring Fit Adventure