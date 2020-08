iPhone 12 pro non avrà uno schermo da 120Hz

Ross Young ha delle brutte notizie per i fan di Apple, sembrerebbe infatti che i modelli di iPhone 12 Pro perderanno una caratteristica importante: la frequenza di aggiornamento dello schermo a 120 Hz.

“Apple può ottenere pannelli Pro da 120 Hz, ma non circuiti integrati per driver da 120 Hz, pertando, con molto probabilità, il dispositivo verrà lanciato con solo 60 Hz.” Ha dichiarato R. Young in un messaggio su Twitter.

Riguardo l’ iPhone 12, il personale nella catena di fornitura affermano che i pannelli OLED a 120 Hz sono protetti e pronti per la produzione, ma Apple non sembra trovare circuiti integrati adatti a supportare un tale refresh rate, per tanto, invece di ritardare il lancio, Apple sembra che preferirà lanciare il dispositivo con un refresh rate di soli 60 Hz.

Questo risulterebbe in un grosso svantaggio per Apple visto che la maggior parte dei suoi rivali ha già sviluppato dispostivi con una frequenza di aggiornamento dello schermo a 120 Hz e, in alcuni casi, abbiamo addirittura raggiunto i 144 Hz.