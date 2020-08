Crash Bandicoot 4: emerso il peso della versione Xbox One

Crash è pronto a tornare con il capitolo numero quattro della serie, in Crash Bandicoot 4: It’s About Time, che sarà disponibile a partire dal 2 ottobre su PlayStation 4 e Xbox One. Il gioco sarà il più grande della serie, con oltre 100 livelli, più di quelli dei primi tre messi insieme.

E questa grandezza si va a riflettere sul peso del gioco, che rimane comunque decisamente alla portata rispetto ad alcuni titoli “monstre”. Nell’ultimo aggiornamento nella pagina di Crash Bandicoot 4 sul Microsoft Store, infatti, si legge che i Giga da scaricare saranno 30.01. Non si sa se anche la versione PlayStation 4 avrà lo stesso peso, ma è pensabile che sia quantomeno molto simile.