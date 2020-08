Children of Morta: disponibile il DLC Paws and Claws

Da oggi è disponibile su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch il DLC Paws and Claws di Children of Morta, action RPG sviluppato da Dead Mage e pubblicato da 11 bit studios. Il 100% dei ricavi di questo contenuto andranno all’organizzazione no-profit Humane Society International, che ha come obiettivo quello di salvare gli animali.

Questa la descrizione del DLC tramite la pagina Steam:

Cacciatori della notte, creature del giorno. Ululano, ringhiano, soffiano e brontolano ma, più di ogni altra cosa, provano sentimenti e pensano in modi molto simili ai nostri. E le loro vite valgono quanto le nostre. Questo DLC apporta nuove funzioni all’interno del gioco, come l’Animal Shelter System (il sistema di rifugio per animali), nuovi potenziamenti, animazioni ed eventi. Ma, di fatto, compie qualcosa di più importante. Aiuta direttamente gli animali bisognosi, e non parliamo di quelli virtuali, ma di quelli veri. il 100% dei ricavi di 11 bit studios e di Dead Mage dal DLC Paws and Claws vanno all’organizzazione senza scopo di lucro Humane Society International, la cui missione è quella di salvare tutti gli animali del mondo.

DLC Paws and Claws – nuove funzioni chiave:

– Animal Shelter System, che aggiunge alla casa una nuova sezione intera!

– Una mandria di vari animali ha fatto visita alla casa della famiglia: cervi, volpi, uccelli e molti altri.

– Nuova meccanica di gioco: usa i bocconcini per dare da mangiare agli animali e accudirli.

– Nuovi potenziamenti a tema (guadagno di punti esperienza, velocità dei movimenti e altro) disponibili per i Bergson.

– Nuovi eventi domestici interattivi

– Oltre 100 nuove animazioni, grandi e piccine, che mostrano la vivacità dei tuoi nuovi amici a varie zampe!

Uno di precedenti aggiornamenti di Children of Morta era Bergsons’ House.