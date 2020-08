Yakuza Like a Dragon uscirà il 13 novembre su PS4, One e PC

Il publisher SEGA e lo studio di sviluppo Ryu ga Gotoku Studios hanno confermato poco fa che Yakuza Like a Dragon (o conosciuto anche come Yakuza 7) uscirà su current-gen e PC il 13 novembre. La versione per Xbox Series X uscirà assieme alla console stessa, mentre quella PlayStation 5 solo più tardi. Intanto, è disponibile un nuovo trailer che mostra i vari Mestieri che ogni membro del party potrà intraprendere.

Diversamente dai titoli precedenti, l’ultimo capitolo della famosissima saga Yakuza, sarà un J-RPG. Avrà al suo interno un nuovo protagonista, Ichiban Kasuga, accompagnato da quelli che saranno, parlando strettamente di meccaniche di gioco, i suoi membri del party. Essi sono Saeko, Adachi e Nanba. Con il sistema dei Mestieri, ogni componente potrà scegliere tra 20 differenti lavori da svolgere, dalla danza del Breaker fino al canto di una Idol.

Il gioco avrà, ovviamente, le sub-storie e saranno più di 50. Inoltre sarà ancora possibile giocare con i classici arcade SEGA e saranno disponibili le svariate attività, come ad esempio il kart racing. Personaggi iconici della serie, come Kazuma Kiryu e Goro Majima faranno la loro comparsa nelle Battaglie Leggendarie. Qui trovate il sito ufficiale ma sappiate che GamesVillage vi terrà aggiornati su Yakuza Like a Dragon per novità nelle prossime settimane, rimanete con noi!