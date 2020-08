Galaxy Z Flip riceve un aggiornamento della UI

Il Galaxy Z Flip non ha riscosso lo stesso successo degli altri telefoni di punta di Samsung, in gran parte a causa del suo prezzo elevato, ma sicuramente non viene ignorato dalla società. Ora, la versione originale LTE (non la più recente variante 5G) sta ora ricevendo l’aggiornamento One UI 2.5 insieme agli altri telefoni Samsung.

Un’interfaccia utente 2.5 ha debuttato sulla serie Galaxy Note20 e l’aggiornamento è arrivato sulla linea Galaxy S20 poco dopo il rilascio sulla versione Note. L’ aggiornamento aggiunge più modalità video nell’app della fotocamera, include il supporto DeX wireless per smart TV compatibili e altre funzionalità aggiuntive. Tuttavia, il Galaxy Z Flip non supportava DeX, quindi la funzione wireless non è presente.

L’aggiornamento per Z Flip include anche la patch di sicurezza di agosto e arriva con un download di 1,1 GB. Per ora sembra essere limitato agli Stati Uniti, ma dovrebbe arrivare presto anche nelle altre regioni