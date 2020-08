The Comey Rule: ecco il nuovo trailer del film su Donald Trump

Showtime ha pubblicato un nuovo trailer della mini-serie in due puntate The Comey Rule, che vede l’attore Brendan Gleason trasformarsi, con una performance inquietante, nel presidente Donald J. Trump. Basato sul libro di James Comey A Higher Loyalty, la storia racconta gli eventi che circondano le elezioni presidenziali del 2016 e le sue conseguenze, visti attraverso gli occhi di coloro che erano presenti. Billy Ray (Captain Phillips) ha scritto e diretto la serie, ma non è solo basata sul libro di Comey. Infatti Ray e il team di registi hanno trascorso un anno a condurre interviste per mettere insieme una versione più completa degli eventi.

Sulla base di questo trailer, The Comey Rule affronta principalmente le conseguenze immediate delle elezioni del 2016 e il tentativo di Trump di ottenere “lealtà” da Comey. Un ensemble stellare dà vita a una serie di figure chiave: Jeff Daniels è Comey, Holly Hunter interpreta Sally Yates, Michael Kelly interpreta il ruolo di Andrew McCabe, Scoot McNairy affronta Rod Rosenstein e in una parte ispirata del casting William Sadler è Michael Flynn.

Showtime originariamente aveva cercato di posizionare The Comey Rule dopo le elezioni presidenziali del 2020, ma dopo le proteste del pubblico e dello stesso Ray (i realizzatori avevano sempre voluto che uscisse prima), ora andrà in onda per due notti il 27 e 28 settembre su Showtime e sarà disponibile per lo streaming nella sua interezza il 27 settembre. Qualcuno deciderà di cambiare idea sulla sua scelta elettorale? Non ne siamo sicuri, ma sembra comunque intrigante. Ecco la sinossi ufficiale di The Comey Rule: