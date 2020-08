Baldur’s Gate 3: l’inferno del titolo visto da Larian Studios

È vero, potrebbe mancare ancora parecchio al lancio finale di Baldur’s Gate 3 e questo i veterani della serie lo sanno ormai molto bene, ma perlomeno sta per arrivare la versione ad Accesso Anticipato il mese prossimo. Solo allora avremo un assaggio di ciò che Larian Studios ci propone. Fino a quel momento però, potremmo accontentarci (si fa per dire, ovviamente) dei dettagli dati dagli sviluppatori stessi, proprio come quello che ci accingiamo a riassumervi qua sotto.

In un’intervista con PC Gamer, il CEO Swen Vincke ha parlato riguardo il regno più caldo del gioco. L‘inferno del terzo capitolo della storica serie sarà una tra le tante mete. Secondo quanto riferito dal CEO, tale posto sarà luogo d’offerta dei patti e, ovviamente, qualunque cosa dica il patto, è pura legge. Ciò sta a significare che converrà leggere con molta attenzione ciò che si sta per firmare o, d’altra parte, di esser pronto alle conseguenze. I Diavoli hanno il loro codice e le loro leggi che seguono davvero con minuzia.

Sospetto fortemente che la Wizards of the Coast raffiguri i diavoli come avvocati. Hanno un intero codice di leggi e, quando stringi un patto, il patto è sacro. Dovrete fare molta attenzione alle parole scritte sul contratto.

La moneta dell’anima è, praticamente, l’anima di una persona. Essa è la valuta dell’inferno, è come i pagamenti vengono saldati. Incontrerete le monete dell’anima molto presto, già nell’Atto Uno. Capirete bene come funzionano le meccaniche dell’inferno. C’è un elemento continuo di paura e competizione. Vi è una gerarchia e la regola assoluta della sacra legge. Ciò ci ha permesso di creare interessanti situazioni morali e missioni, legando il tutto a ciò che davvero sta accadendo nel mondo sopra di loro. Qualora doveste accettare dei patti che vi verranno offerti dai diavoli durante l’avventura, questo cambierà le cose per davvero.

L'uscita in Accesso Anticipato di Baldur's Gate 3 su PC tramite Steam e Stadia è previsto per il 30 settembre.