Mafia Definitive Edition: sviluppatori si dicono entusiasti per un possibile nuovo capitolo

Hangar 13, sviluppatori di Mafia Definitive Edition, non hanno proprio avuto i migliori rapporti col brand di Mafia, sebbene sperino che la loro ultima fatica possa far giustizia allo storico titolo crime del 2002. Mentre molti fan stanno, giustamente, fremono dalla voglia di metter le mani sull’ultima remastered in uscita, molti altri si stanno chiedendo cosa possa esserci in serbo oltre a questo.

Parlando ai ragazzi di SegmentNext, Hangar 13 ha dichiarato che, se dovesse andar bene la Definitive Edition, loro apprezzerebbero non poco muoversi su una nuova produzione della serie, sebbene ora come ora essi siano concentrati su un una nuova IP tripla A non ancora annunciata.

Speriamo che i fan apprezzino la Definitive Edition. Se dovesse andar bene, potremmo essere in grado di confluire le nostre energie per un nuovo possibile capitolo. So che il nostro team sarebbe entusiasta di fare un nuovo gioco di Mafia, qualora dovesse affacciarsi l’opportunità. Nel frattempo, stiamo lavorando ad un altro progetto. Non posso dirvi nulla a riguardo ma è sufficiente dire che siamo molto eccitati.



Il publisher 2K Games e la compagnia a cui fanno capo Take-Two Interactive ovviamente vedono moltissimo valore nella IP di Mafia, potremmo quindi pensare di vedere più giochi della serie in futuro. Intanto, GamesVillage vi ricorda che Mafia Definitive Edition uscirà su Playstation 4, Xbox One e PC tramite Steam il 25 settembre.