DC Fandome Hall of Heroes, il recap dell’evento digitale

DC FanDome Hall of Heroes è un lungo ed interessante evento targato DC Comics da poco concluso che ci ha permesso di conoscere tutte le novità in cantiere per la prossima stagione cinematografica e televisiva, una appassionate maratona serale e notturna, che ci ha introdotto al corposo DC Universe. Ma dove si è svolto l’evento vi chiederete? Come da recente tradizione pandemica della “Nuova Era”, ovviamente, il tutto è stato presentato via web, con una vera e propria indigestione di trailer, panel, rivelazioni, ospiti internazionali, supereroi, vecchie e nuove conoscenze dei franchise di Warner e DC Comics.

DC FanDome Hall of Heroes è stata una vera e propria virtual experience di alto livello come mai si era visto prima, con un concentrato veramente alto di presentazione contenuti, talent, trailer, panel esplicativi con ospiti gli autori e gli attori, rivelazioni e annunci. Tante attese novità che saranno sicuri blockbuster della prossima stagione, tra cui spiccano titoli di punta quali Wonder Woman 1984, The Batman, Zack Snyder’s Justice League, The Suicide Squad: Missione Suicida, diretto da Peter Gunn, le serie televisive, numerosissime come non mai, o interessanti novità quali Black Adam o Shazam! 2, e per non farci mancare niente chiudono la fiera anche due nuovi videogiochi sviluppati dagli studi WB Montreal e Rocksteady. Una maratona ininterrotta dalle diciannove a notte fonda ed oltre, per un totale di 24 ore nominali! Di seguito si trovano i principali materiali audiovisivi rilasciati in esclusiva durante l’evento digitale.

DC FanDome Hall of Heroes presenta Wonder Woman 1984

Wonder Woman 1984 è stato senza dubbio uno dei contenuti più attesi dell’evento, che riprende il primo film, un buon successo al botteghino, con un titolo del tutto nuovo, che arriva esattamente tre anni dopo il precedente Wonder Woman, uscito nel 2017 dagli studi Warner Bros. Nel precedente titolo si vedevano le origini del personaggio, con la sua gioventù legata alle amazzoni, e che viene ricordato anche per una bizzarra polemica da parte dei fan sul fatto che l’attrice protagonista avesse le ascelle depilate, cosa, in verità, non tanto usuale per una amazzone che vive nelle foreste, riconosciamolo, e che trovate al seguente LINK. Un bel balzo temporale in avanti fino allo scintillante decennio indimenticabile degli anni ottanta ed ecco apparire il nuovo setting del film. La nostra eroina preferita si troverà stavolta a dover fronteggiare due nemici nuovi di zecca, i malvagi Max Lord, interpretato da Pedro Pascal, e The Cheetah. Squadra che vince non si cambia, pensano fieramente alla DC Comics, ed ecco che vengono confermate tutte le star del cast, da Gal Gadot nei panni di Diana all’iconico Chris Pine nei panni di Steve Trevor, celebre anche per il ruolo del giovane Capitano James Tiberius Kirk nel reboot Star Trek: Il futuro ha inizio. Confermata anche la talentuoso regista Patty Jenkins. Tra gli altri attori troviamo Kristen Wiig, Connie Nielsen e Robin Wright, con la produzione, tra gli altri, anche di Zack Snyder. Da non sottovalutare infine la notevole colonna sonora, dal tema epico epico trionfalistico, veramente azzeccata, svelata in diretta social, come da consuetudine dei tempi moderni, dal suo compositore in persona, il celebre Hans Zimmer, e la cui prima traccia trovate in questa pagina. Se vi interessa saperne di più sull’autore, Lo psicologo dottor William Moulton Marston, bizzarro ideatore del personaggio, poliamoroso ed appassionato di bondage, arte velatamente citata nei fumetti originali, non perdete l’interessante film La genesi di Wonder Woman, intitolato in lingua originale Professor Marston and The Wonder Woman del 2017. Oltre a svelare il trailer l’evento digitale ha dedicato un coorposo panel a Wonder Woman 1984, con la presenza di Aysha Tyler che ha inaugurato lo show proprio con questo film, e la presenza di regista ed attori, con i fan di tutto il mondo che facevano in diretta web le loro tantissime domande. Il panel è stato condotto dai presentatori Érico Borgo e Aline Diniz. Il momento più emozionante, però, è stato senza dubbio l’arrivo sul palco virtuale dell’attrice Lynda Carter protagonista dell’amatissima serie tv cult Wonder Woman datata 1975. Altri particolari sul panel li trovate qui.

DC Fandome Hall of Heroes, Zack Snyder’s Justice League

Altro attesissimo contenuto è stato il panel dedicato all’imminente film Zack Snyder’s Justice League che onora il suo regista con il nome nel titolo, al pari dei più grandi autori. La squadra è composta dai più celebri eroi DC, tra cui spiccano Flash, Superman, Wonder Woman e Bat Man. Il lungometraggio corale della DC Comics si prospetta davvero lungo, perché, ci minaccia ridendo il regista, durerà circa quattro ore, un po come se fosse il Ben Hur dei Superoi, quindi! Il film è stato realizzato con un incredibile budget superiore ai trenta milioni di dollari. Al momento l’esclusiva è stata presa dal canale statunitense HBO che ha deciso, saggiamente, di distribuirlo in quattro puntate da un’ora l’una, format che, presumibilmente, verrà mantenuto anche per la distribuzione internazionale. Durante il panel sono state poste diverse domande interessanti da artisti del calibro di Ben Affleck, Henry Cavill, Ezra Miller e la regista Patty Jenkins trovate i particolari in questa pagina. Ovviamente tutti gli occhi sono stati puntati sul trailer ufficiale che, a sorpresa, ha stupito tutti per un divertente easter egg. Zack Snyder ha infatti inserito nel primo trailer della Snyder Cut di Justice League un piccolo riferimento a Joker.

The Suicide Squad: Missione Suicida diretto da James Gunn, un soft reboot coi fiocchi

Un altro contenuto tra i più attesi al DC FanDome Hall of Heroes è stato The Suicide Squad: Missione suicida, il nuovo film diretto da James Gunn previsto per il sei agosto del 2021. Già si sapeva che il film è a metà tra il sequel ed il reboot, in stile EVIL DEAD 2 di Sam Raimi, per capirci, ma James Gunn ha dato la conferma ufficiale del format solo adesso. Letteralmente bombardato dalle domande dei fan, è stato proprio James Gunn a condurre il divertente panel dedicato, svelando le prime immagini del film e soprattutto l’elenco completo di tutto il cast, con tanto di ruolo interpretato nel titolo, nel cast tornano attori del primo film, oltre ad alcune new entry, tra tutti spicca un nome molto amato dai fan del DOCTOR WHO, ovvero Peter Capaldi. Di seguito i nomi con i ruoli:

Viola Davis – Amanda Waller

Joel Kinnaman – Rick Flagg

Michael Rooker – Savant

Flula Borg – Javelin

David Dastmalchian – Polka Dot Man

Margot Robbie – Harley Quinn

Alice Braga – Solsoria

Daniela Melchior – Ratcatcher 2

Idris Elba – Bloodsport

Mayalin NG – Mongal

Peter Capaldi – The Thinker

Pete Davidson – Black Guard

Nathan Fillion – T.D.K.

Sean Gunn – Weasel

John Cena – Peacemaker

King Shark

Storm Reid – Tyla

Joaquin Cosio – Generale Mateo Suarez

Jennifer Holland – Emilia Harcourt

The Batman protagonista assoluto alla DC FanDome Hall of Heroes

Gli altri superoi sono belli, carismatici, affascinanti, senza paura, ma, lo sappiamo, solo uno è il più grande eroe di sempre, simbolo stesso della voglia di ognuno di noi di essere speciale. Non combatte il crimine grazie a super poteri, come SuperMan, ma per merito di diabolici marchingegni grazie ai quali protegge la sua Gotham City. Si, parliamo di BAT MAN, il più oscuro dei supereroi, protagonista dell’ennesimo film a lui dedicato. Sarà migliore del leggendario BAT MAN di Tim Burton del 1989, ne dubitiamo, ma la qualità sembra decisamente alta. La regia è affidata a Matt Reeves e nel cast figurano

Paul Dano, nel ruolo dell’Enigmista, Jeffrey Wright, Zoe Kravitz, Peter Sarsgaard, John Turturro, che interpreta Carmine Falcone, perfetto nel ruolo, Colin Farrell, Andy Serkis, un inedito maggiordomo Alfred, e Robert Pattinson nei panni di Bat Man.

The Batman, con un insolito articolo che riporta immediatamente alla dicitura in uso negli anni quaranta, è stato presentato con un eccezionale artwork ufficiale realizzato dal disegnatore Jim Lee appositamente per la DC FanDome. Il panel è stato strategicamente tenuto per ultimo, a notte fonda, alle 2.30 ora italiana, ma sappiamo che il personaggio è uno dei più forti della scuderia DC Comics. Di film sull’Uomo Pipistrello ne sono stati realizzati davvero tanti, ricordiamo quelli di Tim Burton, già citati, o la trilogia del Cavaliere Oscuro, ma ognuno, a modo suo, è sempre speciale. Il regista ha poi fatto una doverosa quanto triste affermazione, ricordandoci che le riprese del film sono state bloccate a metà del mese di Marzo per lo scoppio su larga scala della Pandemia del Coronavirus e dovrebbero ripartire a Settembre, se la situazione lo permetterà. A detta del regista una storia molto personale, che indaga sulla corruzione della città e del suo rapporto con la famiglia Wayne, forse un eroe più intimista, sempre in bilico tra luce ed oscurità.

Figli di un Eroe Minore, i film su Black Adam e Shazam!

Forse un’uscita minore, lo ammettiamo, ma erano parecchi anni che se ne parlava, di un film su Black Adam con protagonista l’iconico ed infaticabile Dwayne Douglas Johnson, noto col suo nome da wrestler anche al cinema, ovvero The Rock, che peraltro pare sia l’attore più prolifico nel rapporto film per anno, avendo girato ben dieci pellicole insieme nel 2018, come abbiamo detto in questa pagina. Il titolo sta per arrivare sul grande schermo diretta da Jaume Collet-Serra, ed il breve panel dedicato proprio alla pellicola ci ha fornito alcune interessanti informazioni. Sappiamo che Black Adam è il più potente dei supereroi ed il film ci spingerà indietro nel tempo di cinquemila anni per scoprire le sue origini, per poi tornare al presente. Durante il panel sono stati anche mostrati interessanti concept ideati da Jim Lee. Il granitico The Rock ha parlato della Justice Society of America, composta da Hawkman, Doctor Fate, Cyclone e Adam Smasher, presente nel film e ha ricordato, tristemente, come la data di uscita del 22 dicembre 2021 non potrà essere rispettata a causa della Pandemia in corso, che farà slittare il film perlomeno al 2022. Molto interessante la rivelazione che Black Adam non doveva, nei piani di DC, avere un film tutto suo, ma essere solo l’antagonista di Shazam! Inizialmente, ricorda The Rock, il personaggio era positivo ed era un antico principe d’Egitto praticamente immortale, pian piano votato al male per colpa dei poteri magici donatigli da un mago malvagio, diventando in seguito un vero e proprio antieroe in bilico tra bene e male. Come sappiamo invece Shazam ha avuto un suo titolo dedicato ed ecco che durante l’evento è stato annunciato Shazam! Fury of the Gods, finora noto solo come Shazam! 2, il seguito tanto atteso, con un panel decisamente demenziale, in cui il momento più comico è stato raggiunto da Adam Brody, che non riesce a trovare il link corretto per entrare nella videoconferenza. Maggiori info sul film le trovate in questa pagina.

Non solo Bat Man, gli altri contenuti televisivi e videoludici della DC FanDome

Lo sappiamo, tutta l’attenzione ora è sull’eroe di Gotham City, tra l’altro nell’euforia paradossa dell’evento lo sceneggiatore John Ridley, noto per 12 Anni Schiavo ha annunciato di star scrivendo una miniserie a fumetti di Bat Man in quattro puntate che avrà per protagonista un Bat Man Nero, illustrata da Nick Derington e prevista, perlomeno negli States, per Gennaio dell’anno prossimo. Ma l’enorme evento digitale della DC Comics ha presentato tanti, tanti altri contenuti. Dai micro-contenuti di approfondimento, come il panel sul Multiverso, alle tante interviste e rivelazioni più o meno grandi, anche su Aquaman, il supereroe che nessuno ama… per citare The Big Bang Theory. Decisamente tanta la carne al fuoco, che fa spaziare l’universo DC Comics verso altri lidi, diversi dal grande schermo, tra cui spiccano due media decisamente appetibili, come la televisione ed i videogiochi. I panel TV dell’evento sono parecchi, anche se in molti sono approfondimenti su serie già in corso, come ad esempio il primo di essi dedicato alla sesta stagione di The Flash. Altre serie televisive di cui si è trattato nel corso della DC FanDome sono Batwoman, Black Lightning, DC Super Hero Girls, DC’s Legends of Tomorrow, DC’s Stargirl, Doom Patrol, Harley Quinn, la splendida Lucifer, Pennyworth, Supergirl, Superman & Lois, Teen Titans GO!, Titans, Watchmen e Young Justice: Outsiders. Si, se siete fan DC Comics, e se leggete questo articolo le probabilità sono alte, preparate quintali di pop corn perché si tratta davvero di tantissimo materiale in produzione. Ma non è finita, non potevano mancare alcuni videogiochi, che approfondiremo nella sezione Games, si tratta di importanti produzioni targate WB Montreal e Rocksteady Studios. Protagonisti proprio l’Uomo Pipistrello, non si scappa, e quella testa calda di Harley, con i due titoli in lavorazione Gotham Knights e Suicide Squad: Kill the Justice League. Una vera indigestione del mondo DC Comics. Come risponderò la Marvel? Lo sapremo nelle prossime puntate…