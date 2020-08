The Lord of the Rings Gollum combina stealth e parkour

Non capita così spesso di assistere all’uscita di un titolo sul mondo de Il Signore degli Anelli incentrato principalmente sul personaggio di Gollum ma, Daedalic Entertainment e il suo The Lord of the Rings Gollum mira proprio ad esplorare quella prospettiva, unendo la furtività con del parkour verticale.

In calce alla notizia vi sarà possibile vedere un nuovo teaser fresco di rilascio mentre, nel corpo dell’articolo abbiamo altri dettagli arrivati da IGN e il lead designer del titolo Martin Wilkes. Quest’ultimo ha affermato che il sistema di movimento che avremo è una “reminscenza” di Prince of Persia.

Se volete un esempio o qualcosa a cui riferirvi per capire, pensatelo come qualcosa di simile a Prince of Persia. È principalmente un gioco senza combattimento ma Gollum sarà capace di far fuori i suoi nemici grazie alla furtività. Ciò però, non sarà così facile e metterà a rischio il protagonista. Vogliamo che i giocatori pesino con attenzione gli incontri. Dopotutto, il punto forte di Gollum è l’astuzia, non la forza.

Egli avrà scelte da prendere durante il suo viaggio e ciò vorrà dire scegliere anche una personalità tra quella di Smeagle e quella di Gollum. Oltre alla divisione narrativa, alcune decisioni andranno ad incidere anche sul feeling del gioco, nel concreto. Le animazioni, i dialoghi in gioco, suoni ed altro ancora cambierà, dipendendo da quale delle due personalità sarà la predominante.

Riguardo il combattimento, Gollum non avrà alcuna arma ma potrà distrarre i nemici lanciando oggetti e, ipoteticamente, aggirandoli. Può anche usare l’ambiente a suo favore e chiamare “alleati speciali” per esser aiutato. Questi “alleati speciali”, secondo il nostro narrative designer Tilman Schanen, saranno familiari ai giocatori e giocheranno un ruolo minore “per la maggior parte” del tempo. Comunque, vi saranno alcuni casi in cui i loro ruoli saranno “molto significativi”